"Ebru Gündeş Özentiliği" Göz Kanatan Elbisesiyle Koridorda Şarkı Söyleyen Deniz Seki Dillere Fena Düştü!
Geçtiğimiz günlerde otel koridorunda şarkı söyleyen Ebru Gündeş performansıyla gündeme oturmuştu. Gündeş'in bir akım başlattığına yürekten inanan Deniz Seki de peşinden geldi.
Seki'nin taklitçiliği ayrı, göz kanatan kombini ayrı dillere düştü! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Belki denk gelmişsinizdir, birkaç gün önce sosyal medyaya Ebru Gündeş'in konser verdiği otelin koridorlarındaki performansı damga vurmuştu.
Ebru Gündeş'ten hemen sonra, artık nasıl bir tesadüfse kendini otel koridorlarına atan Deniz Seki oldu!
Buyurun önce o anları izleyelim! Sonra hem "koridor akımı" meselesine hem de Disney'in Elsa'sından hallice elbisesine gelen yorumlara beraber bakalım.
