"Ebru Gündeş Özentiliği" Göz Kanatan Elbisesiyle Koridorda Şarkı Söyleyen Deniz Seki Dillere Fena Düştü!

"Ebru Gündeş Özentiliği" Göz Kanatan Elbisesiyle Koridorda Şarkı Söyleyen Deniz Seki Dillere Fena Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.11.2025 - 17:45

Geçtiğimiz günlerde otel koridorunda şarkı söyleyen Ebru Gündeş performansıyla gündeme oturmuştu. Gündeş'in bir akım başlattığına yürekten inanan Deniz Seki de peşinden geldi. 

Seki'nin taklitçiliği ayrı, göz kanatan kombini ayrı dillere düştü! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Belki denk gelmişsinizdir, birkaç gün önce sosyal medyaya Ebru Gündeş'in konser verdiği otelin koridorlarındaki performansı damga vurmuştu.

Belki denk gelmişsinizdir, birkaç gün önce sosyal medyaya Ebru Gündeş'in konser verdiği otelin koridorlarındaki performansı damga vurmuştu.

Şubat 2024’te dördüncü kez evlenen ve Murat Özdemir'e 'Evet' diyen Ebru Gündeş, geçtiğimiz aylarda hepimizi şaşırtmıştı.

Eylül ayında Murat Özdemir'le Ebru Gündeş'in tek celsede boşandığı haberi patlak verdi. İlk başta 'iddia' olarak değerlendirilen konunun doğru olduğunu, ikilinin gerçekten de yollarını ayırdığını Ebru Gündeş'in açıklamasıyla öğrenmiştik. 

29 Ekim konserinden önce konser verdiği otelin koridorlarında özel bir performans sergileyen Ebru Gündeş, X'in gündemine 'Gidiyor Gönlümün Efendisi' ile damga vurdu. Hatta. 'Bu giden kaçıncı gönül efendisi' gibi makaralar da havada uçuşmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiş, Gündeş'in performansına da yer vermiştik:

Ebru Gündeş'ten hemen sonra, artık nasıl bir tesadüfse kendini otel koridorlarına atan Deniz Seki oldu!

Ebru Gündeş'ten hemen sonra, artık nasıl bir tesadüfse kendini otel koridorlarına atan Deniz Seki oldu!

Ebru Gündeş'in yalnızca 4 gün önce paylaştığı videoyla tamamen aynı konseptte çekilmiş bir paylaşım yapan Deniz Seki, Ebru Gündeş'in bir akım başlattığına inanarak Gündeş'e selam çakmayı da ihmal etmedi. 

Videosuna, 'Koridor akımını başlatan Ebru Gündeş'e selam olsun 💃🏻 Ben de ayak uydurdum sahne öncesi bu güzel müzikli koridorlara 🎶🌹' notunu düştü.

Buyurun önce o anları izleyelim! Sonra hem "koridor akımı" meselesine hem de Disney'in Elsa'sından hallice elbisesine gelen yorumlara beraber bakalım.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
