Louvre Müzesi Soyguncuları Profesyonel Ekip Değil Yerel Amatörler Çıktı

Paris Savcısı Laure Beccuau, biri bir şüphelinin sevgilisi olmak üzere tutuklanan dört kişinin organize suçla bağlantılı olmadığını, hepsinin Paris’in kuzeyindeki Seine-Saint-Denis bölgesinde yaşayan yerel halktan kişiler olduğunu açıkladı. Fransız medyasına göre soyguncular amatör davranmış, kaçarken en değerli parça olan İmparatoriçe Eugénie’nin altın, zümrüt ve elmas tacını düşürmüş, olay yerinde aletlerini bırakmış ve taşıma kamyonunu yakmayı başaramamıştı.

Soygundan bir hafta sonra, Louvre’a giren kişiler oldukları düşünülen iki erkek yakalandı. 34 yaşındaki Cezayirli şüpheli, ülkesine kaçmak üzereyken havaalanında gözaltına alındı; 39 yaşındaki Fransız zanlı ise halihazırda ağır hırsızlık suçundan yargı gözetimindeydi. Her iki şüphelinin de Aubervilliers’de yaşadığı ve suçlarını kısmen itiraf ettikleri bildirildi.