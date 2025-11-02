Louvre Müzesi Soyguncuları Profesyonel Ekip Değil Yerel Amatörler Çıktı
Paris Savcısı, geçtiğimiz ay Louvre Müzesi’nde gerçekleştirilen ve 102 milyon dolar değerinde tarihi mücevherin çalındığı gündüz vakti soygunun, organize suç örgütlerinin değil, “küçük çaplı suçluların” işi olduğunu açıkladı. Olayın iki hafta önce bir pazar sabahı yaşandığı, iki kişinin müze önüne bir yük asansörü park edip ikinci kata çıktığı, pencereyi kırıp vitrinleri spiral taşla açtığı ve ardından iki ortaklarının kullandığı motosikletlerle kaçtığı belirtildi. Tüm soygunun yedi dakikadan kısa sürdüğü ifade edildi.
"Küçük çaplı suçlara" benziyor.
Soyguncular yakın bölgelerde yaşayan amatör hırsızlar.
En az bir kişi hala kayıp...
