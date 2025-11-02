onedio
Louvre Müzesi Soyguncuları Profesyonel Ekip Değil Yerel Amatörler Çıktı

Hakan Karakoca
02.11.2025 - 18:00

Paris Savcısı, geçtiğimiz ay Louvre Müzesi’nde gerçekleştirilen ve 102 milyon dolar değerinde tarihi mücevherin çalındığı gündüz vakti soygunun, organize suç örgütlerinin değil, “küçük çaplı suçluların” işi olduğunu açıkladı. Olayın iki hafta önce bir pazar sabahı yaşandığı, iki kişinin müze önüne bir yük asansörü park edip ikinci kata çıktığı, pencereyi kırıp vitrinleri spiral taşla açtığı ve ardından iki ortaklarının kullandığı motosikletlerle kaçtığı belirtildi. Tüm soygunun yedi dakikadan kısa sürdüğü ifade edildi.

Kaynak - Oksijen

"Küçük çaplı suçlara" benziyor.

Yetkililer, dört şüpheliden üçünün gözaltına alındığını ancak çalınan mücevherlerin henüz bulunamadığını bildirdi. Zanlıların profillerinin Ocean’s Eleven tarzı profesyonel soygunculardan çok, Paris’in yoksul kuzey banliyölerinden gelen “küçük çaplı suçlulara” benzediği belirtildi. Paris Savcısı Laure Beccuau, franceinfo radyosuna yaptığı açıklamada, “Bu tür olaylar her gün karşılaştığımız suçlar arasında değil, fakat genellikle organize suçun üst kademeleriyle bağlantılı da olmuyor,” ifadelerini kullandı.

Soyguncular yakın bölgelerde yaşayan amatör hırsızlar.

Paris Savcısı Laure Beccuau, biri bir şüphelinin sevgilisi olmak üzere tutuklanan dört kişinin organize suçla bağlantılı olmadığını, hepsinin Paris’in kuzeyindeki Seine-Saint-Denis bölgesinde yaşayan yerel halktan kişiler olduğunu açıkladı. Fransız medyasına göre soyguncular amatör davranmış, kaçarken en değerli parça olan İmparatoriçe Eugénie’nin altın, zümrüt ve elmas tacını düşürmüş, olay yerinde aletlerini bırakmış ve taşıma kamyonunu yakmayı başaramamıştı.

Soygundan bir hafta sonra, Louvre’a giren kişiler oldukları düşünülen iki erkek yakalandı. 34 yaşındaki Cezayirli şüpheli, ülkesine kaçmak üzereyken havaalanında gözaltına alındı; 39 yaşındaki Fransız zanlı ise halihazırda ağır hırsızlık suçundan yargı gözetimindeydi. Her iki şüphelinin de Aubervilliers’de yaşadığı ve suçlarını kısmen itiraf ettikleri bildirildi.

En az bir kişi hala kayıp...

29 Ekim’de 37 yaşındaki bir erkek ile 38 yaşındaki bir kadın da tutuklandı ve haklarında Cumartesi günü suçlama yöneltildi. Savcı Laure Beccuau, 37 yaşındaki zanlının taşıma kamyonunda bulunan DNA örnekleri sayesinde dört kişilik soygun ekibinin üyesi olduğunun düşünüldüğünü belirtti. Zanlının trafik ihlalleri, ağır hırsızlık ve ATM soygun girişimi dahil 11 ayrı sabıkası olduğu açıklandı. Beccuau ayrıca, zanlının 38 yaşındaki kadınla birlikte yaşadığını, çocuk sahibi olduklarını ve bu kadının, diğer zanlılardan biriyle 2015’te işlenen başka bir soygun nedeniyle hüküm giydiğini söyledi.

Kadının DNA’sının da kamyonda tespit edildiği, ancak bu izlerin dolaylı yoldan taşınmış olabileceği ifade edildi. Her iki şüpheli de suçlamaları reddetti. Beccuau, dört kişilik soygun ekibinden “en az birinin hâlâ firarda olduğunu” belirterek, başka suç ortaklarının da olabileceğini kaydetti. Aynı gün gözaltına alınan üç kişi ise herhangi bir suçlama yöneltilmeden serbest bırakıldı.

vejdin dayan

bizimkiler de öyleydi sonra uzmanlaşıyorlar