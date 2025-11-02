onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kendi Ürettiği Aletle 50 Liralık Ürünü Kurutup 500 Liraya Satıyor

Kendi Ürettiği Aletle 50 Liralık Ürünü Kurutup 500 Liraya Satıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.11.2025 - 17:27

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde üretici Sabri Özkan, bahçesinde yetiştirdiği Trabzon hurmalarını kendi geliştirdiği özel bir makineyle kurutarak satışa sunuyor ve böylece gelirini artırıyor. Uzun yıllardır hurma yetiştiriciliği yapan Özkan, bir süre sonra ürünlerini kurutarak değerlendirmeyi denemek istediğini belirterek, “Başlamadan önce kararsızdım. İlk denemeyi ailem için yaptım, hepimiz çok beğendik. Sonraki yıl 500 kilo, ardından 1 ton, bu yıl ise yaklaşık 2 ton hurmayı kuruttum.” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

100 fidanla başlayan hikaye bir deneme ile başka bir yere evrildi.

100 fidanla başlayan hikaye bir deneme ile başka bir yere evrildi.

Sabri Özkan, Türkiye’de ağırlıklı olarak Karadeniz, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde yetiştirilen Trabzon hurmasını sekiz yıl önce Lapseki’deki 4,5 dönümlük arazisine diktiği 100 fidanla üretmeye başladı. Halk arasında “cennet meyvesi”, “Japon elması” ya da “ballı hurma” olarak bilinen bu meyvenin anavatanı Çin ve Japonya. Türkiye’ye ilk kez Trabzon üzerinden geldiği için bu isimle anılan hurmadan taze satışla yeterli kazancı elde edemeyen Özkan, dört yıl önce farklı bir yol deneyerek ürünlerini kurutarak satmaya karar verdi.

İki katı kazanç elde etmeye başladı.

İki katı kazanç elde etmeye başladı.

İlk yıl hurmaların kabuklarını tek tek elle soyan Özkan, zamanla bu süreci kolaylaştırmak için kendi tasarladığı bir makine geliştirdi ve böylece işleme kapasitesini saatte 100 kilograma çıkardı. Hasadın ardından yaklaşık 40-45 gün süren soyma, kurutma ve paketleme aşamalarını tamamlayan Özkan, ürünlerini satışa sunuyor. Bu yöntem sayesinde, taze hurmaya kıyasla gelirini iki katına çıkarmayı başarıyor.

50 Liralık üründen 500 Lira kazanıyor.

50 Liralık üründen 500 Lira kazanıyor.

Sabri Özkan, dört yıldır hurma kuruttuğunu ve her yıl üretimini katlayarak artırdığını belirtti. Uzun yıllar hurma yetiştiriciliği yaptıktan sonra bu meyveyi kurutmayı denemeye karar verdiğini söyleyen Özkan, “Başlamadan önce biraz tereddüt ettim. İlk denemeyi ailem için yaptım ve hepimiz çok beğendik. İkinci yıl 500 kilo, üçüncü yıl 1 ton, bu yıl ise yaklaşık 2 ton hurmayı işledim.” dedi.

Trabzon hurmasının yetiştirilmesinin zahmetli bir süreç olduğunu dile getiren Özkan, “Bu yıl bahçemdeki taze hurmayı kilogramı 50 liradan satıyorum. Kurutma işlemi sırasında 4-5 kilo taze hurmadan 1 kilo kuru hurma elde ediliyor, onu da 500 liradan satışa sunuyorum. Allah bereket versin. Evimin balkonunda üç ton kadar ürün kurutabiliyorum. Bahçeme ek bir alan yaparak üretimi artırmayı planlıyorum. Paketleme aşamasında ise hijyen bizim için en önemli konu, tüm süreci titizlikle yürütüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın