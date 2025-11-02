Kendi Ürettiği Aletle 50 Liralık Ürünü Kurutup 500 Liraya Satıyor

Sabri Özkan, dört yıldır hurma kuruttuğunu ve her yıl üretimini katlayarak artırdığını belirtti. Uzun yıllar hurma yetiştiriciliği yaptıktan sonra bu meyveyi kurutmayı denemeye karar verdiğini söyleyen Özkan, “Başlamadan önce biraz tereddüt ettim. İlk denemeyi ailem için yaptım ve hepimiz çok beğendik. İkinci yıl 500 kilo, üçüncü yıl 1 ton, bu yıl ise yaklaşık 2 ton hurmayı işledim.” dedi.

Trabzon hurmasının yetiştirilmesinin zahmetli bir süreç olduğunu dile getiren Özkan, “Bu yıl bahçemdeki taze hurmayı kilogramı 50 liradan satıyorum. Kurutma işlemi sırasında 4-5 kilo taze hurmadan 1 kilo kuru hurma elde ediliyor, onu da 500 liradan satışa sunuyorum. Allah bereket versin. Evimin balkonunda üç ton kadar ürün kurutabiliyorum. Bahçeme ek bir alan yaparak üretimi artırmayı planlıyorum. Paketleme aşamasında ise hijyen bizim için en önemli konu, tüm süreci titizlikle yürütüyoruz.” ifadelerini kullandı.