Kendi Ürettiği Aletle 50 Liralık Ürünü Kurutup 500 Liraya Satıyor
Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde üretici Sabri Özkan, bahçesinde yetiştirdiği Trabzon hurmalarını kendi geliştirdiği özel bir makineyle kurutarak satışa sunuyor ve böylece gelirini artırıyor. Uzun yıllardır hurma yetiştiriciliği yapan Özkan, bir süre sonra ürünlerini kurutarak değerlendirmeyi denemek istediğini belirterek, “Başlamadan önce kararsızdım. İlk denemeyi ailem için yaptım, hepimiz çok beğendik. Sonraki yıl 500 kilo, ardından 1 ton, bu yıl ise yaklaşık 2 ton hurmayı kuruttum.” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
100 fidanla başlayan hikaye bir deneme ile başka bir yere evrildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İki katı kazanç elde etmeye başladı.
50 Liralık üründen 500 Lira kazanıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın