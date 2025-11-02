Van Gölü'nde Meydana Gelen Çekilme Miktarı Fotoğraflarla Karşılaştırıldı

Uzmanlar, son yıllarda Van Gölü’nde meydana gelen belirgin su çekilmesinin başlıca nedenlerinin iklim değişikliği, yağışların azalması ve buharlaşmanın artması olduğunu belirtiyor. Su seviyesindeki düşüş, göl kıyısında kara alanlarının genişlemesine ve mikrobiyalitlerin açığa çıkmasına yol açtı. Görüntülerde de bu net bir şekilde görülüyor. Bu çekilme yalnızca doğal dengeyi değil, bölgedeki turizm ve yerleşim düzenini de etkiliyor. Bunun için hızlı bir şekilde önlem alınması gerekiyor.