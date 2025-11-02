onedio
Van Gölü'nde Meydana Gelen Çekilme Miktarı Fotoğraflarla Karşılaştırıldı

Pelin Yelda Göktepe
02.11.2025 - 13:53

Van Gölü, Türkiye’nin en büyük gölü ve aynı zamanda dünyanın en büyük sodalı gölü. Van ve Bitlis arasında yer alan gölün yüzölçümü 3.700 kilometrekareyi aşıyor. Fakat son yıllarda göl belirgin bir su seviyesi çekilmesiyle karşı karşıya. 

Van Gölü çevresindeki bu çekilme gölün eski ve yeni fotoğraflarıyla karşılaştırıldı. Ortaya çıkan fark durumun ciddiyetini ortaya koydu.

Su yerine sazlıklar...

Uzmanlar, son yıllarda Van Gölü’nde meydana gelen belirgin su çekilmesinin başlıca nedenlerinin iklim değişikliği, yağışların azalması ve buharlaşmanın artması olduğunu belirtiyor. Su seviyesindeki düşüş, göl kıyısında kara alanlarının genişlemesine ve mikrobiyalitlerin açığa çıkmasına yol açtı. Görüntülerde de bu net bir şekilde görülüyor. Bu çekilme yalnızca doğal dengeyi değil, bölgedeki turizm ve yerleşim düzenini de etkiliyor. Bunun için hızlı bir şekilde önlem alınması gerekiyor.

