Van Gölü'nde Meydana Gelen Çekilme Miktarı Fotoğraflarla Karşılaştırıldı
Van Gölü, Türkiye’nin en büyük gölü ve aynı zamanda dünyanın en büyük sodalı gölü. Van ve Bitlis arasında yer alan gölün yüzölçümü 3.700 kilometrekareyi aşıyor. Fakat son yıllarda göl belirgin bir su seviyesi çekilmesiyle karşı karşıya.
Van Gölü çevresindeki bu çekilme gölün eski ve yeni fotoğraflarıyla karşılaştırıldı. Ortaya çıkan fark durumun ciddiyetini ortaya koydu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Su yerine sazlıklar...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın