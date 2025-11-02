onedio
3 Kişi Gözaltına Alındı: Eskişehir’de Cadılar Bayramı’nda Bira Kasalarıyla Haç Yapmışlardı

Eskişehir
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.11.2025 - 15:18

Eskişehir Valiliği, Cadılar Bayramı kutlamalarında bira kutuları ile haç işareti yapan ve sokaklarda o şekilde gezen 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınanlar ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik/Aşağılama’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

Eskişehir’de düzenlenen Cadılar Bayramı kutlaması sosyal medyada gündem olmuştu.

3 genç, 30 Ekim Perşembe gece 23.00 sıralarında ‘Cadılar Bayramı’ etkinliğine katılmak için boş bira kasalarından Hristiyanlara ait haç işareti oluşturarak sokaklarda dolaşmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar sonrasında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık talimatıyla başlatılan çalışmalar sonucunda şüpheliler gözaltına alındı. 

Eskişehir Valiliği tarafından yapılan basın açıklamasında şüphelilerin ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik/Aşağılama’ suçu kapsamında işlem yapılmak üzere gözaltına alındığı belirtildi. 

Valilik açıklamasında, “30.10.2025 günü saat 23.00 sıralarında ilimiz merkezinde 3 kişinin bira kasalarından oluşturulmuş haç işareti ile yaya olarak dolaştıkları tespit edilmesi üzerine, söz konusu 3 kişi ekiplerimizce yakalanmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda haklarında ‘Halkı Kin Ve Düşmanlığa Tahrik/Aşağılama’ suçu kapsamında adli işlem yapılmak üzere gözaltına alınmışlardır” ifadelerine yer verildi

Tuğçe Serter

aman ne büyük iş yapmışsınız geceleri rahat uyuyacağız şimdi!

Livo berejna

Ne güzel madde “halki kin ve düsmanliga tahrik” kimmiş bu halk sürekli tahrik olan. Bu ülkede hristiyan vatandaşlar yok mu? Onlarin kutsal degerleri yok mu?... Devamını Gör

Sosyal Medya

nerede kin ve düşmanlık var? esas kin ve düşmanlık bu gözaltına alan kişilerde