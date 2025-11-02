Doğal Gaz Faturaları 2 Katına Çıkabilir İddiası: TMMOB Uzmanı Doğal Gaz Zammı İçin Tarih Verdi

Kış aylarının gelmesiyle birlikte birçok hanede doğal gaz açıldı ve gelecek faturalar beklenmeye başlandı. Geçtiğimiz günlerde elektrik faturalarında yapılan tarife değişikliği ile yıllık belirli tüketim sınırını aşan hanelerin faturalarında zam olacağı ortaya çıkmıştı. TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Doğalgaz Komisyon Başkanı Hüseyin Kaya, elektrikte olduğu gibi doğal gaz faturalarında da limit aşımı sonrasında faturaların artmasına neden olacak bir düzenleme beklendiğini söyledi.