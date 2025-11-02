Doğal Gaz Faturaları 2 Katına Çıkabilir İddiası: TMMOB Uzmanı Doğal Gaz Zammı İçin Tarih Verdi
Kış aylarının gelmesiyle birlikte birçok hanede doğal gaz açıldı ve gelecek faturalar beklenmeye başlandı. Geçtiğimiz günlerde elektrik faturalarında yapılan tarife değişikliği ile yıllık belirli tüketim sınırını aşan hanelerin faturalarında zam olacağı ortaya çıkmıştı. TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Doğalgaz Komisyon Başkanı Hüseyin Kaya, elektrikte olduğu gibi doğal gaz faturalarında da limit aşımı sonrasında faturaların artmasına neden olacak bir düzenleme beklendiğini söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni düzenleme ile elektrik faturalarında yıllık 5 bin kilovatsaatin üzerinde kullanım yapan hanelere yapılan sübvansiyonlarından vazgeçileceği ortaya çıkmıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın