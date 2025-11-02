onedio
Doğal Gaz Faturaları 2 Katına Çıkabilir İddiası: TMMOB Uzmanı Doğal Gaz Zammı İçin Tarih Verdi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.11.2025 - 13:53

Kış aylarının gelmesiyle birlikte birçok hanede doğal gaz açıldı ve gelecek faturalar beklenmeye başlandı. Geçtiğimiz günlerde elektrik faturalarında yapılan tarife değişikliği ile yıllık belirli tüketim sınırını aşan hanelerin faturalarında zam olacağı ortaya çıkmıştı. TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Doğalgaz Komisyon Başkanı Hüseyin Kaya, elektrikte olduğu gibi doğal gaz faturalarında da limit aşımı sonrasında faturaların artmasına neden olacak bir düzenleme beklendiğini söyledi.

Yeni düzenleme ile elektrik faturalarında yıllık 5 bin kilovatsaatin üzerinde kullanım yapan hanelere yapılan sübvansiyonlarından vazgeçileceği ortaya çıkmıştı.

Aynı sistemin doğal gaz faturalarına geleceği de iddia edildi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Doğalgaz Komisyon Başkanı Hüseyin Kaya, “Detayları netleşmese de elektrikte olduğu gibi 1.000 liralık faturanın 2.000 liraya çıkacağını tahmin edebiliriz” şeklinde konuştu.

Hüseyin Kaya yeni doğal gaz fatura sisteminden Şubat ayı ile birlikte yürürlüğe olabileceğini de sözlerine ekledi.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
