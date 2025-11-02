onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kırmızı Et Piyasasında "Balıkesir Kuzusu" Oyunu: Fiyatlar Reyonda Böyle Yükseliyor!

Kırmızı Et Piyasasında "Balıkesir Kuzusu" Oyunu: Fiyatlar Reyonda Böyle Yükseliyor!

Balıkesir
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.11.2025 - 11:13

Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri Derneği (TÜRKYED) Genel Başkanı Nihat Çelik, Türkiye’nin bazı kentlerinde yetiştirilen küçükbaş hayvanların Balıkesir’e getirilerek “Balıkesir Kuzusu” olarak tescil edildiğini ve böylece daha pahalıya satıldığını açıkladı. Çelik, “Her kasap diyor ki Balıkesir kuzusu satıyorum. O hâlde diğer illerin kuzuları nerede?” ifadelerini kullandı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’de Balıkesir yöresinde yetişen başta kuzu olmak üzere küçükbaş hayvanlar lezzeti ile rağbet görüyor.

Türkiye’de Balıkesir yöresinde yetişen başta kuzu olmak üzere küçükbaş hayvanlar lezzeti ile rağbet görüyor.

Türkiye Gazetesi’nden Cemal Emre Yurt’un haberine göre, Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri Derneği (TÜRKYED) Genel Başkanı Nihat Çelik küçükbaş hayvanda tüketiciye yapılan oyunu anlattı.

Çelik, Karaman, Konya, Niğde ve Ankara’dan getirilen kuzuların Balıkesir’deki mezbahalarda kesilerek kaşelendiğini, böylece “Balıkesir kuzusu” unvanı ve diğer maliyetlerin de eklenmesiyle market ve kasaplarda yüksek fiyatlarda satıldığını ileri sürdü.

“Sadece Balıkesir markası nedeniyle 100 lira fiyat artıyor”

“Sadece Balıkesir markası nedeniyle 100 lira fiyat artıyor”

Çelik, Türkiye genelinde küçükbaş hayvan varlığının 60 milyon, Balıkesir’de ise 500 bin olduğunu belirterek “500 bin hayvandan yaklaşık 400 bin anaç çıkar. Bu 400 bin hayvandan elde edilecek kuzu eti de bu kadar olur. Bu sayı İstanbul’un bir günlük tüketimine neredeyse denk. O zaman her tarafta Balıkesir kuzusu satılıyorsa bizim geriye kalan 59 milyon 500 bin hayvanımızın kuzusu nereye gidiyor? Her kasap diyor ki Balıkesir kuzusu satıyorum. O hâlde diğer illerin kuzuları nerede? Karaman, Konya, Niğde, Ankara gibi tüm illerden kuzu yüklenip Balıkesir’e gidiyor, orada kesim yapılıp, kaşe vurulup oradaki kuzu tekrar bize dönüyorsa et fiyatları yükselir. Kırmızı etin kilogramı 1.000 liraya ulaşıyor. Hâliyle bu ete hem lojistik, işletme kârları (kasap, market gelirleri) hem de Balıkesir kuzusu markası nedeniyle en az 100 lira fark yansıtılıyor. Vatandaşa böyle satılıyor. Tarım Bakanlığı bunları denetliyor. Türkiye genelinde birçok ilde mezbaha var. Ancak mesleği kendi çıkarlarına alet eden bir grup aracı bu tarz oyunlarla insanların geçimiyle oynuyor” dedi.

Kırmızı ete su sıkma olayı devam ediyor mu?

Kırmızı ete su sıkma olayı devam ediyor mu?

Çelik, daha önce kırmızı ete satış öncesi tazyikli su sıkılarak gramajlarının artırıldığını fakat bu durumun deşifre edilince sona erdiğini söyledi. Çelik, “Eskiden market, kasap reyonlarında et tepsisinin altında su biriktiğini hepimiz görürdük. Aldığımız etin poşeti eve gidene kadar ıslanırdı. Şimdi reyondaki ette su birikmesi göremezsiniz. Artık bunu yapmaya cesaret edemiyorlar” dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Milton hawkes

İstanbulun günlük tüketimi 400.000kuzu mu? Vay anasını. Desen ki 16 milyon adam yaşıyo burda, bi kuzudan 15 kg et çıksa adam başı 400 gram kuzu eti mi yiyoru... Devamını Gör

Kerem Senol

iyide bundan benim neden haberim yok.Benim hakkımı kim yiyiyorsa var yaa NOKTA NOKTA 😡👎