Kırmızı Et Piyasasında "Balıkesir Kuzusu" Oyunu: Fiyatlar Reyonda Böyle Yükseliyor!
Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri Derneği (TÜRKYED) Genel Başkanı Nihat Çelik, Türkiye’nin bazı kentlerinde yetiştirilen küçükbaş hayvanların Balıkesir’e getirilerek “Balıkesir Kuzusu” olarak tescil edildiğini ve böylece daha pahalıya satıldığını açıkladı. Çelik, “Her kasap diyor ki Balıkesir kuzusu satıyorum. O hâlde diğer illerin kuzuları nerede?” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Türkiye’de Balıkesir yöresinde yetişen başta kuzu olmak üzere küçükbaş hayvanlar lezzeti ile rağbet görüyor.
“Sadece Balıkesir markası nedeniyle 100 lira fiyat artıyor”
Kırmızı ete su sıkma olayı devam ediyor mu?
