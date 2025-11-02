Geleneksel Ölüler Günü Festivali'nde Facia Yaşandı: Süpermarketteki Patlamada 23 Kişi Hayatını Kaybetti

'Kazanın nedenlerini aydınlatmak üzere kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma başlatılması talimatını verdim' diyen Vali Alfonso Durazo, hayatını kaybedenlerin çoğunun çocuk olduğunu açıkladı. Eyalet başsavcısı Gustavo Salas ise adli tıp biriminin verilerine göre ölümlerin çoğunun zehirli gaz solunmasından kaynaklandığını açıkladı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum konuyla yaptığı açıklamada, 'Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en içten taziyelerimi iletiyorum' mesajını paylaştı.

Ölüler Günü Festivali'nde meydana gelen patlamanın nedenine ilişkin soruşturma sürerken, bazı medya kuruluşları elektrik arızasından kaynaklanmış olabileceğini öne sürdü. Belediye yetkilileri ise saldırı ihtimalinin olmadığını açıkladı.