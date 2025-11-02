onedio
Geleneksel Ölüler Günü Festivali'nde Facia Yaşandı: Süpermarketteki Patlamada 23 Kişi Hayatını Kaybetti

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.11.2025 - 09:36

Meksika'da 2 Kasım'da geleneksel olarak düzenlenen Ölüler Günü Festivali'nde bir facia yaşandı. Süpermarkette meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı ve çoğu çocuk olduğu belirtilen 23 kişi faciada hayatını kaybetti.

Meksika'nın Hermosillo kentinde bulunan Waldo's adlı zincir süpermarkette Ölüler Günü Festivali sırasında patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından yangın çıkmasıyla festival bir anda faciaya dönüştü. Alevler kısa sürede mağazayı sararken, en az 23 kişinin hayatını kaybettiği ve 11 kişinin yaralandığı belirlendi.

Vali Alfonso Durazo facianın ardından açıklamada bulundu.

'Kazanın nedenlerini aydınlatmak üzere kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma başlatılması talimatını verdim' diyen Vali Alfonso Durazo, hayatını kaybedenlerin çoğunun çocuk olduğunu açıkladı. Eyalet başsavcısı Gustavo Salas ise adli tıp biriminin verilerine göre ölümlerin çoğunun zehirli gaz solunmasından kaynaklandığını açıkladı. 

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum konuyla yaptığı açıklamada, 'Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en içten taziyelerimi iletiyorum' mesajını paylaştı.

Ölüler Günü Festivali'nde meydana gelen patlamanın nedenine ilişkin soruşturma sürerken, bazı medya kuruluşları elektrik arızasından kaynaklanmış olabileceğini öne sürdü. Belediye yetkilileri ise saldırı ihtimalinin olmadığını açıkladı.

Cubo Caban

Diğer haber kaynaklarındaki başlık: Meksika'da süpermarket patlaması 23 ölü, çoğu çocuk