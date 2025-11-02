Geleneksel Ölüler Günü Festivali'nde Facia Yaşandı: Süpermarketteki Patlamada 23 Kişi Hayatını Kaybetti
Meksika'nın Hermosillo kentinde bulunan Waldo's adlı zincir süpermarkette Ölüler Günü Festivali sırasında patlama meydana geldi.
Vali Alfonso Durazo facianın ardından açıklamada bulundu.
Diğer haber kaynaklarındaki başlık: Meksika'da süpermarket patlaması 23 ölü, çoğu çocuk