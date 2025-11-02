Çin de Altın Teşviği İptal Etti: Altın Fiyatları Nasıl Etkilenir?

Altın piyasasının büyük bir kısmını elinde bulunduran Çin’de altın ile ilgili kritik bir karar alındı. Çin Maliye Bakanlığı, 1 Kasım’dan itibaren ülkedeki altın satışlarında uygulanan teşviğin iptal edildiğini açıkladı. Artık Şanghay Altın Borsası’nda alınan ve satılan tüm altınlar için teşvik olmayacağı için fiyatların kısa sürede yükselmesi bekleniyor. Ancak daha pahalı olacak altın nedeniyle Çin’de talebin düşeceği ve bunun bir düşüş dalgası da getirebileceği belirtiliyor.

