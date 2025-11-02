onedio
Çin de Altın Teşviği İptal Etti: Altın Fiyatları Nasıl Etkilenir?

Çin de Altın Teşviği İptal Etti: Altın Fiyatları Nasıl Etkilenir?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.11.2025 - 10:12

Altın piyasasının büyük bir kısmını elinde bulunduran Çin’de altın ile ilgili kritik bir karar alındı. Çin Maliye Bakanlığı, 1 Kasım’dan itibaren ülkedeki altın satışlarında uygulanan teşviğin iptal edildiğini açıkladı. Artık Şanghay Altın Borsası’nda alınan ve satılan tüm altınlar için teşvik olmayacağı için fiyatların kısa sürede yükselmesi bekleniyor. Ancak daha pahalı olacak altın nedeniyle Çin’de talebin düşeceği ve bunun bir düşüş dalgası da getirebileceği belirtiliyor. 

Altın fiyatlarının geleceği ile ilgili son uzman yorumları ve son altın fiyatları ile ilgili gelişmeler… 👇

Çin'in altın alımı ve satışı ile ilgili aldığı karar altın yatırımcısını yakından ilgilendiriyor.

Çin’in altın alımı ve satışı ile ilgili aldığı karar altın yatırımcısını yakından ilgilendiriyor.

Çin, altın ile ilgili uyguladığı vergi teşviğini sonlandırdı. Altındaki teşviğin sona ermesinin nedenleri arasında zayıflayan emlak sektörü ve yavaşlayan ekonomik büyümenin etkisiyle kamu maliyesine ek kaynak sağlama amacının bulunduğu değerlendiriliyor.

Çin’in altın kararını piyasalar yakınan takip ediyor.

Piyasalar, Çin’in içinde altın fiyatlarını yükseltecek bu hamlenin dünyada da altın fiyatlarını yukarı çekmesini bekliyor. Çin’in altın talebinin devam etmesi durumunda hem yüksekten alım hem de çok fazla talep nedeniyle altın fiyatları yeniden rekor seviyeye gelebilir.

Altın fiyatları düşer mi?

Altın fiyatları düşer mi?

Bazı uzmanlar ise Çin’in altın ile ilgili vergi kararının fiyatları düşürebileceğini belirtiyor. Bu uzmanlara göre artan altın maliyetleri sonrasında yatırımcılar başka araçlara yönelebilir. Böylece altına talep olmayacağı için fiyatlar da gerileyecek. Dünyanın birçok bölgesinde artan altın talepleri sonrasında fiyatlara düzeltme gelmiş ve altın fiyatları düşmüştü. Çin’in kararı sonrasında da yeni bir düşüş alması muhtemel.

Uzmanların son altın yorumları!

Uzmanların son altın yorumları!

Forex’ten James Stanley yeniden 4 bin dolar seviyesine gelen altının ons fiyatında piyasanın hala “boğa” (yükseliş) olduğunu ve yükselişin yakın olduğunu ifade etti.

FXStreet’ten yapılan altın analizinde ise düzeltme nedeniyle kısa vadede düşüşler yaşanabileceği vurgulandı.

Altın fiyatları son durum

Altın fiyatları son durum

Altının ons fiyatının tekrardan 4 bin doların üzerine çıkması ile Türkiye’de gram altın 5 bin 411 liraya yükseldi. Çeyrek altının alış fiyatı ise 9 bin 135 lira oldu.

Altının ons fiyatı ise 4 bin 2 dolardan işlem görüyor.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
