Çin de Altın Teşviği İptal Etti: Altın Fiyatları Nasıl Etkilenir?
Altın piyasasının büyük bir kısmını elinde bulunduran Çin’de altın ile ilgili kritik bir karar alındı. Çin Maliye Bakanlığı, 1 Kasım’dan itibaren ülkedeki altın satışlarında uygulanan teşviğin iptal edildiğini açıkladı. Artık Şanghay Altın Borsası’nda alınan ve satılan tüm altınlar için teşvik olmayacağı için fiyatların kısa sürede yükselmesi bekleniyor. Ancak daha pahalı olacak altın nedeniyle Çin’de talebin düşeceği ve bunun bir düşüş dalgası da getirebileceği belirtiliyor.
Altın fiyatlarının geleceği ile ilgili son uzman yorumları ve son altın fiyatları ile ilgili gelişmeler… 👇
Çin’in altın alımı ve satışı ile ilgili aldığı karar altın yatırımcısını yakından ilgilendiriyor.
Altın fiyatları düşer mi?
Uzmanların son altın yorumları!
Altın fiyatları son durum
