Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan Kritik Karar: Altın Alımları Durduruldu!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan Kritik Karar: Altın Alımları Durduruldu!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.10.2025 - 15:30 Son Güncelleme: 31.10.2025 - 15:51

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Türkiye’de üretilen altınların alımını geçici olarak durdurdu. Uzmanlara göre bu karar, uluslararası piyasalarla Türkiye arasındaki fiyat farkını azaltacak ve sektöre rahatlama getirecek.

Merkez Bankası Türkiye’deki madenlerde üretilen altınların alımını geçici olarak durdurdu.

Merkez Bankası Türkiye’deki madenlerde üretilen altınların alımını geçici olarak durdurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye’deki madenlerde üretilen altınların alımını geçici olarak durdurdu. Sektör temsilcileri ve ekonomi uzmanları, alınan bu kararın altın piyasasında oluşan fiyat farkını azaltacağını ve cari açığa olumlu yansıyabileceğini belirtiyor.

Ekonomim'den Şeyda Uyanık'ın haberine göre, altın ithalatına getirilen kota nedeniyle zor bir dönemden geçen sektör için bu kararın piyasaya nefes aldırması bekleniyor. Yıllık 40 tona yaklaşan yerli üretimin doğrudan satışa çıkması, cari açığın azaltılmasına da katkı sağlayabilir.

Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, altın alımlarının durmasının fiyat farkını azaltmaya yönelik bir hamle olabileceğini söyledi. Yılmaz, şunları ifade etti: “Altın ithalatına kota getirilince resmi ithalat azalmış gibi görünse de gayriresmî yollar arttı. Bu da uluslararası fiyatlarla Türkiye piyasası arasında ciddi fark yarattı. Merkez Bankası’nın tüm yerli üretimi satın alması, bu makası daha da açmıştı.”

Yılmaz, alımların yeniden başlayabileceğini vurgulayarak, “Son 4-5 yıldır kesintisiz alım yapılıyordu. Daha önce de kısa süreli bir ara verilmişti. Bu sürecin 2-3 ay içinde sona ermesini ve alımların yeniden başlamasını bekliyoruz” dedi.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
