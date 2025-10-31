Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan Kritik Karar: Altın Alımları Durduruldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye’deki madenlerde üretilen altınların alımını geçici olarak durdurdu. Sektör temsilcileri ve ekonomi uzmanları, alınan bu kararın altın piyasasında oluşan fiyat farkını azaltacağını ve cari açığa olumlu yansıyabileceğini belirtiyor.

Ekonomim'den Şeyda Uyanık'ın haberine göre, altın ithalatına getirilen kota nedeniyle zor bir dönemden geçen sektör için bu kararın piyasaya nefes aldırması bekleniyor. Yıllık 40 tona yaklaşan yerli üretimin doğrudan satışa çıkması, cari açığın azaltılmasına da katkı sağlayabilir.

Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, altın alımlarının durmasının fiyat farkını azaltmaya yönelik bir hamle olabileceğini söyledi. Yılmaz, şunları ifade etti: “Altın ithalatına kota getirilince resmi ithalat azalmış gibi görünse de gayriresmî yollar arttı. Bu da uluslararası fiyatlarla Türkiye piyasası arasında ciddi fark yarattı. Merkez Bankası’nın tüm yerli üretimi satın alması, bu makası daha da açmıştı.”

Yılmaz, alımların yeniden başlayabileceğini vurgulayarak, “Son 4-5 yıldır kesintisiz alım yapılıyordu. Daha önce de kısa süreli bir ara verilmişti. Bu sürecin 2-3 ay içinde sona ermesini ve alımların yeniden başlamasını bekliyoruz” dedi.