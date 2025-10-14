Elektrik Faturalarında Yeni Dönem: Kritik Düzenleme 1 Ocak 2026'da Yürürlüğe Girecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı yeni tarife düzenlemesiyle, elektrik tüketiminde yıllık belirli tüketim sınırını aşan haneler artık kamu sübvansiyonlarından yararlanamayacak. Bu düzenleme elektrik fiyatlarında gelir düzeyine göre daha adil bir sistem hedefleniyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Elektrik faturasında yeni dönem: Elektrik tüketiminde gelir odaklı yeni bir modele geçiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni elektrik faturası düzenlemesi 2026 Şubat'ta faturaya yansıyacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın