Elektrik Faturalarında Yeni Dönem: Kritik Düzenleme 1 Ocak 2026'da Yürürlüğe Girecek

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, son kaynak tedarik tarifesi olarak bilinen uygulamanın geçen yıl gündeme geldiğini ve bu yılın şubat ayı itibarıyla da devreye girdiğini belirterek, “Buna göre yıllık 5 bin kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketen mesken aboneleri, artık kamunun sağladığı enerji fiyatı sübvansiyonlarından yararlanamıyor. Yeni düzenleme bu sınırı indirecek. Dolayısıyla daha önce destekten faydalanan bazı yüksek tüketimli haneler, 2026 itibarıyla elektriği gerçek maliyetinden ödemeye başlayacak” dedi.

Sınırın 5 bin kilovatsaatten aşağıya düşürülmesiyle devletin sübvansiyon yükünün azalacağını öngören ve kamu kaynaklarının daha hedefli biçimde kullanılacağını belirten Fakir Hüseyin Erdoğan, “Sayın Bakanımız daha önce açıklamıştı, elektrik ve doğalgazda kamu sübvansiyonlarının toplamı bu yıl 600 milyar lirayı bulacak. Bunun 200 milyar liralık kısmı elektrik için sağlanıyor. Yeni kademe uygulamasıyla kamunun sübvansiyon yükü azaltılacak. Yani kamu, destekleri gerçekten ihtiyaç sahibi kesimlere yönlendirebilecek” açıklamasında bulundu.

Elektrik Faturası Hangi Tarife Uygun?

2025 yılı içerisindeki toplam elektrik tüketimi, abonenin hangi tarifeye gireceğini belirleyecek. Eğer 2025 yılı boyunca tüketiminiz düzenleme ile belirlenecek rakamın üzerindeyse, 2026 Ocak ayını takip eden ilk faturada bu fark yansıyacak ve altında kalan aboneler ise sübvansiyondan yararlanmaya devam edecek.