Altın Ne Kadar Oldu? Altın Fiyatı da Gümüş Fiyatı da Rekor Kırdı: Gümüş Ne Kadar Oldu?

Altın fiyatları yükselişine devam ederken rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. 14 Ekim 2025 gram altın fiyatı en yüksek 5606 TL'yi de görerek 5600 sınırını da aştı. Ons altında ise 4169 dolar ile yeni zirve görüldü. Gram altının bu yılki yükselişinde boyut yüzde 87'e çıktı.

Altın fiyatı artarken gümüş de kendi rekorunu kırdı. Gümüş, ons başına 53,23 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.