onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Altın Ne Kadar Oldu? Altın Fiyatı da Gümüş Fiyatı da Rekor Kırdı: Gümüş Ne Kadar Oldu?

Altın Ne Kadar Oldu? Altın Fiyatı da Gümüş Fiyatı da Rekor Kırdı: Gümüş Ne Kadar Oldu?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.10.2025 - 08:21 Son Güncelleme: 14.10.2025 - 08:46

Altın fiyatları yükselişine devam ederken rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. 14 Ekim 2025 gram altın fiyatı en yüksek 5606 TL'yi de görerek 5600 sınırını da aştı. Ons altında ise 4169 dolar ile yeni zirve görüldü. Gram altının bu yılki yükselişinde boyut yüzde 87'e çıktı. 

Altın fiyatı artarken gümüş de kendi rekorunu kırdı. Gümüş, ons başına 53,23 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında bir süredir devam eden artışlar bugün de devam etti.

Altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında bir süredir devam eden artışlar bugün de devam etti.

Ons altın fiyatı bugün 4169 dolar ile en yüksek seviyesini gördü. Bu sayede ons altın yıl başından beri yaklaşık yüzde 58 prime ulaştı. Diğer yandan gram altın da rekor tazeleyerek 5606 TL ile yeni zirvesini gördü. Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre; gram altın fiyatı bu yıl yaklaşık yüzde 87 gibi bir prime ulaştı.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda fiziki gram altın fiyatı 5.710-5.760 TL alım-satım bandında seyrederken, çeyrek altın sabah saatlerinde 9.415 TL’den satılıyor.

Altın fiyatları artmaya devam edecek mi?

Altın fiyatları artmaya devam edecek mi?

Bank of America analistleri, altının 2026 yılında 5.000 dolara ulaşmasını beklerken, Standard Chartered, gelecek yıl için ortalama tahminini 4.488 dolara yükseltti.

Standard Chartered Bank’ın Küresel Emtia Araştırmaları Başkanı Suki Cooper, “Bu yükselişin kalıcı olduğu düşünüyoruz. Ancak kısa vadeli bir düzeltme, uzun vadeli bir yükseliş trendi için daha sağlıklı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Altın fiyatı artarken gümüş de kendi rekorunu kırdı. Gümüş, ons başına 53,23 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Altın fiyatı artarken gümüş de kendi rekorunu kırdı. Gümüş, ons başına 53,23 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Gümüş fiyatları, 1980 yılında küresel piyasayı ele geçirme girişimi sırasında ulaşılan zirveyi geride bırakarak ons başına 53,23 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Ons gümüş güne 52.57 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 52.22 dolar, en yüksek de 53.23 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 53.20 dolardan işlem geçiyor.

Gram gümüş güne 70.57 liradan başladı. Gün içinde en düşük 70.11 lira, en yüksek de 72.06 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 71.39 liradan alıcı buluyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın