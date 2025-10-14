“100 Bin Kişi İşsiz Kalacak”: Türkiye’de Tekstil Sektörü Duvara Çarptı, İflas Haberleri Peş Peşe Geliyor
Ekonomi politikalarındaki ani hareketlenmeler tekstil sektörüne faturası binlerce konkordato ve yüz binlerce istihdam kaybı olarak yansıdı. Rakiplere göre fiyatların yüzde 40-60 pahalılaşması sektörü adeta duvara çarptı. Uzmanlara göre, 2026’nın ilk yarısı zor geçecek. Nefes Gazetesi’nden Şehriban Kıraç ve Sözcü’den Sayime Başçı’nın haberine göre; 2026’nın ilk yarısına kadar 100 bin kişi daha işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.
Türkiye’deki tekstil piyasası büyük bir krizle karşı karşıya.
