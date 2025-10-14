onedio
“100 Bin Kişi İşsiz Kalacak”: Türkiye’de Tekstil Sektörü Duvara Çarptı, İflas Haberleri Peş Peşe Geliyor

14.10.2025 - 08:12

Ekonomi politikalarındaki ani hareketlenmeler tekstil sektörüne faturası binlerce konkordato ve yüz binlerce istihdam kaybı olarak yansıdı. Rakiplere göre fiyatların yüzde 40-60 pahalılaşması sektörü adeta duvara çarptı. Uzmanlara göre, 2026’nın ilk yarısı zor geçecek. Nefes Gazetesi’nden Şehriban Kıraç ve Sözcü’den Sayime Başçı’nın haberine göre; 2026’nın ilk yarısına kadar 100 bin kişi daha işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

Türkiye’deki tekstil piyasası büyük bir krizle karşı karşıya.

Son 3 yıldır ihracatta büyük kan kaybeden bu yıl da 1 milyarlık erime ile 16.9 milyar dolar seviyesinde kalabilmeyi hedefleyen hazır giyim sektörü son 3 yılda yaklaşık 5 milyar dolara ulaşan kaybı ancak 2030’da telafi edilebilecek.

2022 yılında 21 milyar doların üzerine çıkan hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının yeni ekonomi politikalarının getirdiği düşük kur yüksek faiz sarmalı ile duvara çarptığını kaydeden TOBB Hazır Giyim Ve Konfeksiyon Sektör Meclis Başkanı Şeref Fayat şöyle devam etti:

“Birdenbire Çin olacağız diye saçma sapan yatırım da yaptık. Bir anda cirolar 22 milyar dolardan 17 milyar dolarlara düştü. Özellikle hammadde ve iplik tarafında bu hataların sonuçlarını yaşıyoruz. O sancıyı yaşıyor şu anda sektör. Ardından frene basıp dövizi baskılayıp faizi artırınca da daha büyük bir duvara çarpmış olduk. Türkiye, 15 yılda kademeli olarak yapması gereken pahalanmayı iki yılda zorla yaptı yanlış ekonomik kararlar ile. Bu kadar hızlı bir değişim binlerce firmanın kapanmasına, 300 bine yakın kişinin işini kaybetmesine yol açtı.”

Hazır giyim sektöründe tüm bu kararların sonucunda 320 bin kişilik istihdamın kaybedildiğini ve binlerce firmanın kapandığını kaydeden Fayat, gelecek 2.5 yıl içinde de yüzde 10’luk bir erime ile 100 bin kişilik istihdam kaybının daha olabileceğini aktardı.

Kaynak 1 

Kaynak 2

