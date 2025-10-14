Canlı Yayında Açıklandı: Türkiye'nin En Çok Satan Araba Modeli Fiat Egea Sedan Artık Üretilmeyecek!
Tofaş CEO'su Cengiz Elordu, CNBC-e'de katıldığı canlı yayında gazeteci Emre Özpeynirci'nin sorularını yanıtladı. Elordu açıklamasında herkesi şaşırtan bir bilgi vererek Türkiye’nin en çok satan araba modeli ve en uygun fiyatlı arabası olarak bilinen Fiat Egea Sedan'ın artık üretilmeyeceğini açıkladı. Tofaş CEO'su Cengiz Elordu, Fiat Egea Sedan hakkındaki açıklamasında üretimin en geç 2026 yılının haziran ayında son bulacağını söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’nin en ucuz arabası ve en çok satan arabası unvanlarını elinde bulunduran Fiat Egea Sedan artık üretilmeyecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2015 yılından itibaren 700 binin üzerinde Egea modeli araç sattıklarını belirten Elordu, müşteri alışkanlıklarının sedan modellerden SUV araçlara kaymaya başladığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Egea arabamıymış Allah Allah
egea gayet de başarılı bir arabadır. biraz araştır istersen
sattıktan kastı sanırım filolara ucuza verilmesiydi, şirkette 3 adet vardı kira süresi dolana kadar gün saydı millet, 4 kişi ile bolu dağında tır bizi solluy... Devamını Gör
Hocam afedersin de o tırın hayvanlığıdır
Bir zamanlar fakir arabasıydı şimdi en ucuzu 1.100.000 lira