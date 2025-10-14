onedio
Canlı Yayında Açıklandı: Türkiye'nin En Çok Satan Araba Modeli Fiat Egea Sedan Artık Üretilmeyecek!

Canlı Yayında Açıklandı: Türkiye'nin En Çok Satan Araba Modeli Fiat Egea Sedan Artık Üretilmeyecek!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.10.2025 - 07:20

Tofaş CEO'su Cengiz Elordu, CNBC-e'de katıldığı canlı yayında gazeteci Emre Özpeynirci'nin sorularını yanıtladı. Elordu açıklamasında herkesi şaşırtan bir bilgi vererek Türkiye’nin en çok satan araba modeli ve en uygun fiyatlı arabası olarak bilinen Fiat Egea Sedan'ın artık üretilmeyeceğini açıkladı. Tofaş CEO'su Cengiz Elordu, Fiat Egea Sedan hakkındaki açıklamasında üretimin en geç 2026 yılının haziran ayında son bulacağını söyledi.

Türkiye'nin en ucuz arabası ve en çok satan arabası unvanlarını elinde bulunduran Fiat Egea Sedan artık üretilmeyecek.

Türkiye’nin en ucuz arabası ve en çok satan arabası unvanlarını elinde bulunduran Fiat Egea Sedan artık üretilmeyecek.

CNBC-e'de katıldığı canlı yayında gazeteci Emre Özpeynirci'nin sorularını yanıtlayan Tofaş CEO'su Cengiz Elordu, yaptığı açıklamada sürpriz kararı duyurdu. Otomotiv sektörüne ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Elordu, 2024 yılında Türkiye'nin en çok satılan otomobil modeli olan ve halihazırda Türkiye'deki en uygun fiyatlı otomobil unvanını elinde bulunduran Fiat Egea Sedan'ın üretimine son verileceğini açıkladı.

2015 yılından itibaren 700 binin üzerinde Egea modeli araç sattıklarını belirten Elordu, müşteri alışkanlıklarının sedan modellerden SUV araçlara kaymaya başladığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

2015 yılından itibaren 700 binin üzerinde Egea modeli araç sattıklarını belirten Elordu, müşteri alışkanlıklarının sedan modellerden SUV araçlara kaymaya başladığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

'Egea üretimine ilişkin kararımızı yakın zamanda alacağız. Üretimin uzatmasına yönelik bir karar alırsak da kararımız en fazla 6 aylık olacak. Egea üretiminden boşalacak üretim kontenjanını da yeni bir model ile doldurmak istiyoruz. Bu kararı alırken tabii ki müşteri tercihini de okumak lazım. Müşteriler yavaş yavaş sedan modellerden SUV tarafına yönelmiş durumda. Egea'nın başarısı zaten ürünün doğru seçilmesinden kaynaklanan bir şey. Biz de Egea'nın yatırım kararını alırken bu kadar başarılı olacağını tahmin etmedik. 2015 yılından bugüne kadar yaklaşık 10 yılda 700 bin araç sattık. Bu çok büyük bir rakam çünkü toplam üretim 1 milyon 350 bin seviyesinde. Bu aslında doğru ürünü doğru fiyata ürettiğiniz zaman başarılı olabildiğinizi gösteriyor. Bu nedenle modeli doğru seçmek ve müşterinin ne istediğini seçebilmek çok önemli. Doğru bir modelle benzer bir başarıyı yakalamak mümkün Türkiye'de.”

Serkan Tezeren

Egea arabamıymış Allah Allah

_so_far_so_good_

egea gayet de başarılı bir arabadır. biraz araştır istersen

shinnoq

sattıktan kastı sanırım filolara ucuza verilmesiydi, şirkette 3 adet vardı kira süresi dolana kadar gün saydı millet, 4 kişi ile bolu dağında tır bizi solluy... Devamını Gör

meraklikofteci

Hocam afedersin de o tırın hayvanlığıdır

Kazım ilbasmış

Bir zamanlar fakir arabasıydı şimdi en ucuzu 1.100.000 lira