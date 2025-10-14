Canlı Yayında Açıklandı: Türkiye'nin En Çok Satan Araba Modeli Fiat Egea Sedan Artık Üretilmeyecek!

'Egea üretimine ilişkin kararımızı yakın zamanda alacağız. Üretimin uzatmasına yönelik bir karar alırsak da kararımız en fazla 6 aylık olacak. Egea üretiminden boşalacak üretim kontenjanını da yeni bir model ile doldurmak istiyoruz. Bu kararı alırken tabii ki müşteri tercihini de okumak lazım. Müşteriler yavaş yavaş sedan modellerden SUV tarafına yönelmiş durumda. Egea'nın başarısı zaten ürünün doğru seçilmesinden kaynaklanan bir şey. Biz de Egea'nın yatırım kararını alırken bu kadar başarılı olacağını tahmin etmedik. 2015 yılından bugüne kadar yaklaşık 10 yılda 700 bin araç sattık. Bu çok büyük bir rakam çünkü toplam üretim 1 milyon 350 bin seviyesinde. Bu aslında doğru ürünü doğru fiyata ürettiğiniz zaman başarılı olabildiğinizi gösteriyor. Bu nedenle modeli doğru seçmek ve müşterinin ne istediğini seçebilmek çok önemli. Doğru bir modelle benzer bir başarıyı yakalamak mümkün Türkiye'de.”