“Son Virajdayız!”: Türkiye’nin Her Yerine Yayılan Kokarca Felaketi Artarak Devam Ediyor

Artvin'de ilk kez 2018 yılında tespit edilen kahverengi kokarca böceği (Halyomorpha halys), Karadeniz bölgesinde yayılmasından sonra Türkiye’nin geneline de yayılmaya başladı. Türkiye'nin tarımsal üretimini tehdit eden bu zararlı böcek, meyve ağaçları, sebzeler ve diğer tarım ürünleri üzerinde büyük zararlar veriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, konu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Zararlının yayılımını kontrol altına almak, tarımsal kayıpları önlemek ve üreticimizin emeğini korumak için biyoteknik, biyolojik, mekanik ve kimyasal yöntemlerle mücadelemizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan mühendis Fatih Çolak da “Tekrar uyarıyorum! Son virajdayız. Acilen geliştirilmiş biyolojik silah olduğunu düşündüğüm yeni nesil kokarcalar için bu zararlı hakkında uzmanlaşmış timler kurulmalı, mücadele oturduğumuz yerden yıllardır yaptığımız gibi kimyasal değil, birebir mekanik şekilde olmalı” dedi.