“Son Virajdayız!”: Türkiye’nin Her Yerine Yayılan Kokarca Felaketi Artarak Devam Ediyor
Artvin'de ilk kez 2018 yılında tespit edilen kahverengi kokarca böceği (Halyomorpha halys), Karadeniz bölgesinde yayılmasından sonra Türkiye’nin geneline de yayılmaya başladı. Türkiye'nin tarımsal üretimini tehdit eden bu zararlı böcek, meyve ağaçları, sebzeler ve diğer tarım ürünleri üzerinde büyük zararlar veriyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı, konu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Zararlının yayılımını kontrol altına almak, tarımsal kayıpları önlemek ve üreticimizin emeğini korumak için biyoteknik, biyolojik, mekanik ve kimyasal yöntemlerle mücadelemizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan mühendis Fatih Çolak da “Tekrar uyarıyorum! Son virajdayız. Acilen geliştirilmiş biyolojik silah olduğunu düşündüğüm yeni nesil kokarcalar için bu zararlı hakkında uzmanlaşmış timler kurulmalı, mücadele oturduğumuz yerden yıllardır yaptığımız gibi kimyasal değil, birebir mekanik şekilde olmalı” dedi.
İlk olarak 2018 yılında Artvin’de hayatımıza giren kokarca şimdilerde tüm Türkiye’nin kabusu oldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı, kahverengi kokarca zararlısına karşı, 2025'te 40 ilde, 1 milyon 156 bin doğal düşman salımı gerçekleştirildiğini bildirdi.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan mühendis Fatih Çolak da bu büyük sorun karşısında artık son virajda olduğumuzu belirterek şu ifadeleri kullandı:
Kahverengi kokarca böceği kabusu geri döndü. Sakarya’nın Ferizli ve Kaynarca ilçelerinin bazı bölgelerinde adeta istilaya yol açan böcekler, bir binanın dış cephesini ise tamamen sardı.
Bir bu eksikti
Çanakkale dede çok yaygın meyve bahcelerini mahfetti hesapta mücadele için ninja arisimi samuray arisimi ne salındı hiç bir işe yaramıyor
Bu son 10 yıldır bilinen bir şeydi ama hükümet tarafından hiç bir tedbir alınmadı. Tıpkı ayak sesleri geliyorum diyen kuraklık gibi ama hiç bir şey yapılmıyo... Devamını Gör