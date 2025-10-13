onedio
“Son Virajdayız!”: Türkiye’nin Her Yerine Yayılan Kokarca Felaketi Artarak Devam Ediyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.10.2025 - 15:35

Artvin'de ilk kez 2018 yılında tespit edilen kahverengi kokarca böceği (Halyomorpha halys), Karadeniz bölgesinde yayılmasından sonra Türkiye’nin geneline de yayılmaya başladı. Türkiye'nin tarımsal üretimini tehdit eden bu zararlı böcek, meyve ağaçları, sebzeler ve diğer tarım ürünleri üzerinde büyük zararlar veriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, konu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Zararlının yayılımını kontrol altına almak, tarımsal kayıpları önlemek ve üreticimizin emeğini korumak için biyoteknik, biyolojik, mekanik ve kimyasal yöntemlerle mücadelemizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı. 

Sosyal medya hesabından açıklama yapan mühendis Fatih Çolak da “Tekrar uyarıyorum! Son virajdayız. Acilen geliştirilmiş biyolojik silah olduğunu düşündüğüm yeni nesil kokarcalar için bu zararlı hakkında uzmanlaşmış timler kurulmalı, mücadele oturduğumuz yerden yıllardır yaptığımız gibi kimyasal değil, birebir mekanik şekilde olmalı” dedi.

İlk olarak 2018 yılında Artvin’de hayatımıza giren kokarca şimdilerde tüm Türkiye’nin kabusu oldu.

2018 yılında Artvin'in sorunu haline olan kahverengi kokarca böceğinin Artvin'in ardından önce fındık alanları başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nin şimdi ise Türkiye'nin sorunu haline geldi. Tarımsal ürünlerde kalite düşüşüne neden olan kahverengi kokarca, üretici nezdinde ciddi ekonomik kayıplara da yol açıyor. Böceğin yayılması, özellikle fındık, elma, armut, şeftali ve domates gibi ürünlerin üreticilerini büyük bir endişeye sürüklüyor. Gürcistan'dan Türkiye'ye geldiği tahmin edilen kahverengi kokarca böceğinin yayılış sınırı olmaması nedeniyle sorun sadece bir şehrin ya da bölgenin değil tüm ülkenin sorunu halinde.

Tarım ve Orman Bakanlığı, kahverengi kokarca zararlısına karşı, 2025'te 40 ilde, 1 milyon 156 bin doğal düşman salımı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Karadeniz başta olmak üzere, bazı illerde etkili olan kahverengi kokarca zararlısıyla etkin mücadele kapsamında yol haritasının uygulamaya devam edildiği belirtilerek, 'Zararlının yayılımını kontrol altına almak, tarımsal kayıpları önlemek ve üreticimizin emeğini korumak için biyoteknik, biyolojik, mekanik ve kimyasal yöntemlerle mücadelemizi sürdürüyoruz' ifadeleri kullanıldı. 

Açıklamada, 631 lokasyonda 1272 teknik personelle, biyolojik mücadele kapsamında 2024'te kahverengi kokarcayı baskı altına alacak 207 bin 286 doğal düşman üretilerek, 35 ilde salım yapıldığı hatırlatılarak, şu bilgilere yer verildi: '2025'te ise 40 ilde, 1 milyon 156 bin doğal düşman salımı gerçekleştirildi. Biyoteknik mücadele çerçevesinde, kahverengi kokarca zararlısına yönelik 82 bin 994 feromon tuzak kuruldu. 2024-2025 döneminde, kimyasal mücadele kapsamında 1 milyondan fazla hanede, ilaçlama yapıldı. Mücadelede kullanılmak üzere, toplam 160 milyon 925 bin lira bütçe ayrıldı. Kahverengi kokarca zararlısı hakkında 69 bin 63 üretici, 1070 basın mensubu, 2 bin 160 sektör temsilcisi bilgilendirilirken, mücadeleye yönelik 79 bin 133 eğitim materyali dağıtıldı.'

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan mühendis Fatih Çolak da bu büyük sorun karşısında artık son virajda olduğumuzu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kokarca konusunda yıllardır uyarıyorum. İlk defa bu yıl ciddiye alınmaya başladık çünkü artık öngördüğümüz günleri yaşıyoruz; fakat inanın bunlar iyi günlerimiz. Ben buna biyolojik silah diyorum çünkü diğer zararlılar gibi belli bir mahsulü hedef almıyorlar. Aklınıza gelen tüm meyve, sebze ve bakliyatlara daha gelişmeden, henüz oluşum aşamasındayken bulaşıyor ve yok ediyor.

Tekrar uyarıyorum! Son virajdayız. Acilen, geliştirilmiş biyolojik silah olduğunu düşündüğüm yeni nesil kokarcalar için bu zararlı hakkında uzmanlaşmış timler kurulmalı. Mücadele, oturduğumuz yerden yıllardır yaptığımız gibi kimyasal değil, birebir mekanik şekilde olmalı. Halkla birlikte ortak hareket edilmeli, kokarca ihbar hattı kurulmalı ve kokarca imha timleri hızlı müdahale etmeli.

Aksi takdirde, inşallah ben yanılırım diyerek söylüyorum, iki yıla kalmaz ülkede pahalı da olsa sebze meyveye erişemeyecek hâle geleceğiz. Şehir merkezlerinde dahi evlerinizde oturmayacak hâle geleceksiniz. Ben bu canlının zaafları konusunda çok tecrübeler kazandım. Hiçbir karşılık beklemeden mücadele için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım.

Lütfen ama sesimizi duyurun!”

Kahverengi kokarca böceği kabusu geri döndü. Sakarya’nın Ferizli ve Kaynarca ilçelerinin bazı bölgelerinde adeta istilaya yol açan böcekler, bir binanın dış cephesini ise tamamen sardı.

Ferizli ve Kaynarca ilçelerinde yeniden görülmeye başlayan böcekler saatler içerisinde iki ilçede bazı bölgelerde adeta istilaya yol açtı. Binaların dış cephesi ve balkonlarını saran kahverengi kokarca böcekleri, fındık başta olmak üzere yüzlerce bitki türüne büyük zarar verirken, önemli ölçüde verim ve kalite kayıplarına sebep oluyor. Tekrardan görülmeye başlayan kahverengi kokarca böcekleri tedirginlik oluşturdu.

Özellikle Karadeniz kıyılarında çok sayıda olan kokarcalar insanları bıktırdı. Fındık zamanını da fırsat bilen kokarcalar özellikle Karadeniz şehirlerinde sayılarını ciddi derecede arttırdı. Bartın kırsalındaki ev ve arabaları bile istila eden kokarcalar vatandaşlar için kabusa dönüştü. Bartın ilçelerinin yanı sıra il merkezindeki bazı mahallelerden Zonguldak sınırındaki köylere kadar çok geniş alanda görülen kokarcalar insanlara zor anlar yaşatıyor. Yumurtlama döneminde olduğu belirtilen kokarcalar, ev ve iş yerlerinden araçlara kadar her yeri istila ediyor. Sürüler halinde görülen ve evlerin duvar, balkon ve camlarını saran kokarcalardan bazılarının boyutunun bilinenden 2 kat daha büyük boyutlarda olması dikkat çekiyor.

Kendi imkanlarıyla kokarcalarla mücadele etmeye çalışan vatandaşlar, mücadelenin yeterli olmaması nedeniyle yetkililerden destek istiyor. Çiftlik, Ulugeçitambarcı gibi birçok köyde yaygın şekilde görülen kokarcaları görüntüleyen onlarca sosyal medya kullanıcısı, kendi hesaplarından ve gruplardan paylaşarak yetkililerden yardım bekliyor.

Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
yaren

Bir bu eksikti

Gökhan Öktem

Çanakkale dede çok yaygın meyve bahcelerini mahfetti hesapta mücadele için ninja arisimi samuray arisimi ne salındı hiç bir işe yaramıyor

CA

Bu son 10 yıldır bilinen bir şeydi ama hükümet tarafından hiç bir tedbir alınmadı. Tıpkı ayak sesleri geliyorum diyen kuraklık gibi ama hiç bir şey yapılmıyo... Devamını Gör