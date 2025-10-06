Resmen Kabus! Kahverengi Kokarca Böceği Kabusu Geri Döndü, Ürünlere Büyük Zarar Veriyor
Kahverengi kokarca böceği kabusu geri döndü. Sakarya’nın Ferizli ve Kaynarca ilçelerinin bazı bölgelerinde adeta istilaya yol açan böcekler, bir binanın dış cephesini ise tamamen sardı.
Türkiye'de ilk olarak 2017 yılında Artvin ile İstanbul'da görülen kahverengi kokarca böceği, kabusu tekrar geri döndü.
Özellikle Karadeniz kıyılarında çok sayıda olan kokarcalar insanları bıktırdı.
Evleri saran kokarca böceklerinin görüntüsü!
Türkiye’ye 2017’de giriş yaptı!
