Resmen Kabus! Kahverengi Kokarca Böceği Kabusu Geri Döndü, Ürünlere Büyük Zarar Veriyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.10.2025 - 10:55

Kahverengi kokarca böceği kabusu geri döndü. Sakarya’nın Ferizli ve Kaynarca ilçelerinin bazı bölgelerinde adeta istilaya yol açan böcekler, bir binanın dış cephesini ise tamamen sardı.

Türkiye'de ilk olarak 2017 yılında Artvin ile İstanbul'da görülen kahverengi kokarca böceği, kabusu tekrar geri döndü.

Ferizli ve Kaynarca ilçelerinde yeniden görülmeye başlayan böcekler saatler içerisinde iki ilçede bazı bölgelerde adeta istilaya yol açtı. Binaların dış cephesi ve balkonlarını saran kahverengi kokarca böcekleri, fındık başta olmak üzere yüzlerce bitki türüne büyük zarar verirken, önemli ölçüde verim ve kalite kayıplarına sebep oluyor. Tekrardan görülmeye başlayan kahverengi kokarca böcekleri tedirginlik oluşturdu.

Özellikle Karadeniz kıyılarında çok sayıda olan kokarcalar insanları bıktırdı.

Fındık zamanını da fırsat bilen kokarcalar özellikle Karadeniz şehirlerinde sayılarını ciddi derecede arttırdı. Bartın kırsalındaki ev ve arabaları bile istila eden kokarcalar vatandaşlar için kabusa dönüştü.

Bartın ilçelerinin yanı sıra il merkezindeki bazı mahallelerden Zonguldak sınırındaki köylere kadar çok geniş alanda görülen kokarcalar insanlara zor anlar yaşatıyor. Yumurtlama döneminde olduğu belirtilen kokarcalar, ev ve iş yerlerinden araçlara kadar her yeri istila ediyor. Sürüler halinde görülen ve evlerin duvar, balkon ve camlarını saran kokarcalardan bazılarının boyutunun bilinenden 2 kat daha büyük boyutlarda olması dikkat çekiyor.

Kendi imkanlarıyla kokarcalarla mücadele etmeye çalışan vatandaşlar, mücadelenin yeterli olmaması nedeniyle yetkililerden destek istiyor. Çiftlik, Ulugeçitambarcı gibi birçok köyde yaygın şekilde görülen kokarcaları görüntüleyen onlarca sosyal medya kullanıcısı, kendi hesaplarından ve gruplardan paylaşarak yetkililerden yardım bekliyor.

Evleri saran kokarca böceklerinin görüntüsü!

Türkiye’ye 2017’de giriş yaptı!

Ana vatanı Çin, Japonya, Tayvan olan istilacı kahverengi kokarca böceği Amerika, daha sonrasında Avrupa'nın tamamına yayıldıktan sonra 2017 yılında ilk olarak Artvin ve İstanbul'da tespit edildi. . Halihazırda Türkiye'de 17 ilde görülmeye devam eden bu canlı, saldığı kokuyla etrafına türünü çağırarak çoğalabiliyor. Kahverengi kokarca böceği, fındık başta olmak üzere yüzlerce bitki türüne büyük zarar verirken, önemli ölçüde verim ve kalite kayıplarına sebep oluyor. Üreticilerin kabusu haline gelen kahverengi kokarcanın popülasyonunu azaltmak için ise samuray arıcığı bile duruma engel olamadı.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
