onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
İflas Eden Firmalara Bir Yenisi Daha Eklendi: Türkiye'nin Ünlü Tekstil Firması Karbel Tekstil İflas Etti

İflas Eden Firmalara Bir Yenisi Daha Eklendi: Türkiye'nin Ünlü Tekstil Firması Karbel Tekstil İflas Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.10.2025 - 09:43 Son Güncelleme: 06.10.2025 - 10:02

Son dönemde artan ‘iflas eden firmalar’ arasında Karbel Tekstil de katıldı. 50 yıla yakın süredir Avrupa ile Amerika pazarlarına üretimler yapan ve sektörün öncü firmalarından olan Karbel Tekstil iflas etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekonomik olarak yönetilemeyen ve sonrasında da kaçınılmaz olarak iflas eden şirketlere yarım asır önce kurulan Karbel Tekstil de eklendi.

Ekonomik olarak yönetilemeyen ve sonrasında da kaçınılmaz olarak iflas eden şirketlere yarım asır önce kurulan Karbel Tekstil de eklendi.

Girdiği finansal krizin ardından başvurusu üzerine koruma alan şirketin konkordato süreci mahkemeden çıkan kararla son buldu. Geçen hafta görülen davada mahkeme, şirket için daha önce verilen koruma ve tedbir kararlarını kaldırarak iflasına hükmetti. Böylece Karbel de ekonomik darboğaz nedeniyle iflas eden tekstil firmaları arasına girmiş oldu.

Üretiminin neredeyse tamamını ABD ve AB’ye yapıyordu!

Üretiminin neredeyse tamamını ABD ve AB’ye yapıyordu!

Sitesinde yer alan bilgilere göre, Karbel, binin üzerinde çalışanıyla dünya çapında 101'den fazla markaya hizmet veriyor. Şirket aynı zamanda, üretiminin yüzde 93'ünü AB ve ABD pazarlarına ihraç ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın