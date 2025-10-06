İflas Eden Firmalara Bir Yenisi Daha Eklendi: Türkiye'nin Ünlü Tekstil Firması Karbel Tekstil İflas Etti
Son dönemde artan ‘iflas eden firmalar’ arasında Karbel Tekstil de katıldı. 50 yıla yakın süredir Avrupa ile Amerika pazarlarına üretimler yapan ve sektörün öncü firmalarından olan Karbel Tekstil iflas etti.
Ekonomik olarak yönetilemeyen ve sonrasında da kaçınılmaz olarak iflas eden şirketlere yarım asır önce kurulan Karbel Tekstil de eklendi.
Üretiminin neredeyse tamamını ABD ve AB’ye yapıyordu!
