onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Reha Muhtar Boğaz’daki Ünlü Yalısını Satışa Çıkardı: Fiyatı 20 Milyon Dolar

Reha Muhtar Boğaz’daki Ünlü Yalısını Satışa Çıkardı: Fiyatı 20 Milyon Dolar

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.10.2025 - 08:16

Bir dönemin en ünlü televizyon simalarından olan Reha Muhtar, İstanbul Boğazı’na nazır yalısını satışa çıkardı. Eski eşi Deniz Uğur ile hem mal paylaşımı hem de çocuklarının velayeti için sorunlar yaşayan Reha Muhtar, 2000 yılında 4.5 milyon dolar karşılığında satın aldığı Baltalimanı Caddesi’ndeki yalısını 20 milyon dolar karşılığında satmak istiyor.

Kaynak: Ekonomim

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’de 90 ve 2000’lerdeki ilginç haber sunumu ile dikkat çeken Reha Muhtar, eski eşi Deniz Uğur ile yaşadığı velayet tartışması ile gündeme geliyordu.

Türkiye’de 90 ve 2000’lerdeki ilginç haber sunumu ile dikkat çeken Reha Muhtar, eski eşi Deniz Uğur ile yaşadığı velayet tartışması ile gündeme geliyordu.

2024 yılında geçirdiği kaza sonrasında uzun süre hastanede yoğun bakımda tedavi gören Reha Muhtar, ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur’un ölümü sonrasında vasiyetini açıklamış ve “Vasiyetimdir; Deniz Uğur cenazeme gelmesin. Ferdi Tayfur’un başına gelenler benim cenazemde yaşanmasın” demişti.

Ekonomim’de yer alan habere göre, eski eşi Deniz Uğur ile hem mal paylaşımı hem de çocuklarının vesayeti üzerine aralarında çekişme olan Reha Muhtar yalısını satışa çıkardı.

Yalısını 2000 yılında 4.5 milyon dolar karşılığında satın alan 66 yaşındaki Reha Muhtar, evini 20 milyon dolar (833.7 milyon lira) karşılığında satışa çıkardı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın