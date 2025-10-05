Reha Muhtar Boğaz’daki Ünlü Yalısını Satışa Çıkardı: Fiyatı 20 Milyon Dolar

2024 yılında geçirdiği kaza sonrasında uzun süre hastanede yoğun bakımda tedavi gören Reha Muhtar, ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur’un ölümü sonrasında vasiyetini açıklamış ve “Vasiyetimdir; Deniz Uğur cenazeme gelmesin. Ferdi Tayfur’un başına gelenler benim cenazemde yaşanmasın” demişti.

Ekonomim’de yer alan habere göre, eski eşi Deniz Uğur ile hem mal paylaşımı hem de çocuklarının vesayeti üzerine aralarında çekişme olan Reha Muhtar yalısını satışa çıkardı.

Yalısını 2000 yılında 4.5 milyon dolar karşılığında satın alan 66 yaşındaki Reha Muhtar, evini 20 milyon dolar (833.7 milyon lira) karşılığında satışa çıkardı.