Reha Muhtar Boğaz’daki Ünlü Yalısını Satışa Çıkardı: Fiyatı 20 Milyon Dolar
Bir dönemin en ünlü televizyon simalarından olan Reha Muhtar, İstanbul Boğazı’na nazır yalısını satışa çıkardı. Eski eşi Deniz Uğur ile hem mal paylaşımı hem de çocuklarının velayeti için sorunlar yaşayan Reha Muhtar, 2000 yılında 4.5 milyon dolar karşılığında satın aldığı Baltalimanı Caddesi’ndeki yalısını 20 milyon dolar karşılığında satmak istiyor.
Kaynak: Ekonomim
Türkiye’de 90 ve 2000’lerdeki ilginç haber sunumu ile dikkat çeken Reha Muhtar, eski eşi Deniz Uğur ile yaşadığı velayet tartışması ile gündeme geliyordu.
