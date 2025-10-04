Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Övgü Geldi: "Erdoğan Çok Yardımcı Oldu, Dost Bir Lider"

Trump, görüşmede Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hamas üzerindeki etkisine değinerek rehinelerin serbest bırakılması sürecinde “çok yardımcı” olduğunu söyledi. Trump, “Erdoğan çok yardımcı oldu. Sert bir adam ama dostumdur ve bu konuda harikaydı' dedi.

Bir ABD’li yetkili de Axios’a açıklamasında, Trump’ın Cuma günü Erdoğan ile Hamas’ın yanıtını almadan önce telefonla görüştüğünü ve ondan anlaşmaya destek sağlamasını talep ettiğini doğruladı.