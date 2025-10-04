onedio
Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Övgü Geldi: "Erdoğan Çok Yardımcı Oldu, Dost Bir Lider"

Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Övgü Geldi: "Erdoğan Çok Yardımcı Oldu, Dost Bir Lider"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.10.2025 - 21:40

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’de ateşkes ve kalıcı bir barış anlaşmasına büyük ölçüde yaklaşıldığını açıkladı. Axios’a konuşan Trump, sürecin önümüzdeki günlerde tamamlanabileceğini belirtirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da sürece büyük katkı sağladığını vurguladı. Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştüğünü ve ona bunun “zafer şansı” olduğunu söylediğini ifade etti.

Trump, görüşmede Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hamas üzerindeki etkisine değinerek rehinelerin serbest bırakılması sürecinde “çok yardımcı” olduğunu söyledi. Trump, “Erdoğan çok yardımcı oldu. Sert bir adam ama dostumdur ve bu konuda harikaydı' dedi.

Bir ABD’li yetkili de Axios’a açıklamasında, Trump’ın Cuma günü Erdoğan ile Hamas’ın yanıtını almadan önce telefonla görüştüğünü ve ondan anlaşmaya destek sağlamasını talep ettiğini doğruladı.

Erdoğan, bölgesel konularla ilgili yaptığı açıklamada Hamas'ın barışa hazır olduğunu söylemişti.

Erdoğan, bölgesel konularla ilgili yaptığı açıklamada Hamas'ın barışa hazır olduğunu söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı açıklamada, Trump ile görüşmesinin detaylarını aktardı. Erdoğan, 3 Ekim’de ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine değinerek, “Görüşmemizin en önemli gündemi yine Gazze'ydi, Gazze'ye barışı ve istikrarı getirmekti. Hamas’ın, Sayın Trump'ın barış planına verdiği cevabı memnuniyetle karşılıyoruz. Hamas, daha önce defalarca yaptığı gibi barışa hazır olduğunu gösterdi. Böylece bölgemizde kalıcı barış için bir fırsat penceresi aralandı. İsrail'in saldırılarını derhal durdurması, bu bakımdan çok önemlidir.” dedi.

