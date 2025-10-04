Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Övgü Geldi: "Erdoğan Çok Yardımcı Oldu, Dost Bir Lider"
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’de ateşkes ve kalıcı bir barış anlaşmasına büyük ölçüde yaklaşıldığını açıkladı. Axios’a konuşan Trump, sürecin önümüzdeki günlerde tamamlanabileceğini belirtirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da sürece büyük katkı sağladığını vurguladı. Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştüğünü ve ona bunun “zafer şansı” olduğunu söylediğini ifade etti.
Erdoğan, bölgesel konularla ilgili yaptığı açıklamada Hamas'ın barışa hazır olduğunu söylemişti.
