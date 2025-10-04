Sumud Filosu'ndaki Aktivistler Neden Telefonlarını Denize Attı?

Aktivistler, 2010’daki Mavi Marmara saldırısında yaşanan veri ihlallerinden ders alarak bu kez önlem aldı. O dönemde İsrail, ele geçirdiği kişisel bilgileri aktivistleri hedef almak ve propaganda amacıyla kullanmak için değerlendirmişti. Sumud Filosu, aynı hataya düşmemek için cihaz güvenliğini öncelik haline getirdi. Telefon ve bilgisayarların denize atılmasının bir diğer nedeni ise İsrail’in filoyu Hamas ile iş birliği içinde gösterecek iddialarına karşı veri kalkanı oluşturmaktı; böylece en küçük veri bile aleyhlerine kullanılmamış oldu.