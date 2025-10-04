Sumud Filosu'ndaki Aktivistler Neden Telefonlarını Denize Attı?
Gazze’ye insani yardım götüren Sumud Filosu, İsrail’in olası müdahalesine karşı dikkat çekici bir önlem aldı. Aktivistler, kişisel verilerinin istihbarat amaçlı kullanılmasını engellemek için telefon ve bilgisayarlarını denize attı. Bu hamle, geçmişte yaşanan Mavi Marmara saldırısından çıkarılan dersler ışığında planlandı ve güvenlik stratejisinin bir parçası olarak uygulandı. Filonun bu kararı, aktivistlerin hem güvenliğini hem de yardım misyonunun gizliliğini korumayı amaçlıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kritik bilgileri korumak için cep telefonları denize atıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aleyhlerine veri kullanımı ve kara liste önlemi...
Mürettebat da eğitim aldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın