onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Sumud Filosu'ndaki Aktivistler Neden Telefonlarını Denize Attı?

Sumud Filosu'ndaki Aktivistler Neden Telefonlarını Denize Attı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.10.2025 - 19:41

Gazze’ye insani yardım götüren Sumud Filosu, İsrail’in olası müdahalesine karşı dikkat çekici bir önlem aldı. Aktivistler, kişisel verilerinin istihbarat amaçlı kullanılmasını engellemek için telefon ve bilgisayarlarını denize attı. Bu hamle, geçmişte yaşanan Mavi Marmara saldırısından çıkarılan dersler ışığında planlandı ve güvenlik stratejisinin bir parçası olarak uygulandı. Filonun bu kararı, aktivistlerin hem güvenliğini hem de yardım misyonunun gizliliğini korumayı amaçlıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kritik bilgileri korumak için cep telefonları denize atıldı.

Kritik bilgileri korumak için cep telefonları denize atıldı.

Dün gece İsrail donanması, Gazze’ye insani yardım götüren Sumud Filosu’na baskın düzenledi. Müdahale öncesinde aktivistler, GPS kayıtları, internet geçmişi, fotoğraflar ve mesaj verilerinin İsrail’in eline geçmemesi için telefon ve bilgisayarlarını denize attı. Uzmanlar, silinmiş verilerin adli yazılımlarla geri getirilebileceğini belirtiyor. Bu nedenle aktivistler, maddi kayıpları göze alarak kritik bilgilerin ele geçirilmesini önlemiş oldu.

Aleyhlerine veri kullanımı ve kara liste önlemi...

Aleyhlerine veri kullanımı ve kara liste önlemi...

Aktivistler, 2010’daki Mavi Marmara saldırısında yaşanan veri ihlallerinden ders alarak bu kez önlem aldı. O dönemde İsrail, ele geçirdiği kişisel bilgileri aktivistleri hedef almak ve propaganda amacıyla kullanmak için değerlendirmişti. Sumud Filosu, aynı hataya düşmemek için cihaz güvenliğini öncelik haline getirdi. Telefon ve bilgisayarların denize atılmasının bir diğer nedeni ise İsrail’in filoyu Hamas ile iş birliği içinde gösterecek iddialarına karşı veri kalkanı oluşturmaktı; böylece en küçük veri bile aleyhlerine kullanılmamış oldu.

Mürettebat da eğitim aldı.

Mürettebat da eğitim aldı.

Mürettebat, yola çıkmadan önce bir ay süren özel bir eğitimden geçti. Müdahale sırasında eller bel hizasından aşağıya indirilmedi, kabarık kıyafetler giyilmedi ve İsrail askerleriyle konuşulmadı. Bu kurallar, olası bir direniş algısı yaratmamak için uygulandı. Aktivistler ayrıca yanlarında getirdikleri oyuncakları denize bıraktı; akıntıyla Gazze sahillerine ulaşması umut edilen oyuncaklar, çocuklara dayanışma ve umut mesajı taşıdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın