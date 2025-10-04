Wednesday’in Dünyaca Ünlü Oyuncusu Jenna Ortega’dan Filistin Halkına Destek

ABD’li ünlü oyuncu Jenna Ortega, verdiği bir röportajda İsrail'in zulmü altında olan Filistin'e destek verdi.

Röportajda, “Sizin için kahraman kim?” sorusuna verdiği yanıtla Filistin’e destek mesajı veren Ortega şunları dedi:

'Filistin halkına ve onların seslerini yükseltme biçimine derin bir hayranlık duyuyorum. Dünya onları ne kadar görmezden gelse de seslerini ısrarla duyurmaları çok değerli ve takdire şayan.'