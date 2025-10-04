onedio
Yüksek Takipçili 10 Sosyal Medya Hesabı Erişime Engellendi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.10.2025 - 12:08

Reklam Kurulu, yasa dışı bahis ile kumar reklamı yaptığı belirlenen sosyal medya hesaplarıyla ilgili düğmeye bastı. Ticaret Bakanlığı, yüksek takipçili 10 sosyal medya hesabına erişim engeli getirdi.

Ticaret Bakanlığı, yasa dışı bahis ve kumar reklamlarına karşı mücadele edileceğini belirtti.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Reklam Kurulu'nun 11 Eylül'de yaptığı toplantısında, yasa dışı bahis ve kumar reklamlarının gündemin yine öncelikli maddeleri arasında yer aldığı dile getirildi.

Bakanlığın, tüketicilerin haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetlerine karşı etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesi ve özellikle gençlerin bu tür zararlı etkilerden uzak tutulması için çalışmalara ve denetimlere aralıksız devam edeceği bildirildi.

Yüksek takipçili 10 sosyal medya hesabı yasa dışı ve bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle engellendi.

'Kurul tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen, yüksek takipçili 10 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi amacıyla ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvurular yapılacaktır.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
