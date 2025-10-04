Yüksek Takipçili 10 Sosyal Medya Hesabı Erişime Engellendi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Reklam Kurulu'nun 11 Eylül'de yaptığı toplantısında, yasa dışı bahis ve kumar reklamlarının gündemin yine öncelikli maddeleri arasında yer aldığı dile getirildi.

Bakanlığın, tüketicilerin haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetlerine karşı etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesi ve özellikle gençlerin bu tür zararlı etkilerden uzak tutulması için çalışmalara ve denetimlere aralıksız devam edeceği bildirildi.