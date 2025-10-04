Yüksek Takipçili 10 Sosyal Medya Hesabı Erişime Engellendi
Reklam Kurulu, yasa dışı bahis ile kumar reklamı yaptığı belirlenen sosyal medya hesaplarıyla ilgili düğmeye bastı. Ticaret Bakanlığı, yüksek takipçili 10 sosyal medya hesabına erişim engeli getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ticaret Bakanlığı, yasa dışı bahis ve kumar reklamlarına karşı mücadele edileceğini belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yüksek takipçili 10 sosyal medya hesabı yasa dışı ve bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle engellendi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın