onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünden Sumud Filosu'ndaki Türkler Hakkında Açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünden Sumud Filosu'ndaki Türkler Hakkında Açıklama

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.10.2025 - 11:51

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail müdahalelerinde alıkonulan Türk vatandaşları hakkında bir açıklama yaptı. X hesabından paylaşım yapan Keçeli, 36 kişinin bugün özel uçak seferiyle Türkiye'ye getirileceğini duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail tarafından engellendi.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail tarafından engellendi.

Gazze'de İsrail'in ablukası devam ediyor. Filistin'de insani dram yaşanırken yüzlerce aktivistin bulunduğu Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkmıştı. Ancak Sumud Filosu'na İsrail tarafından müdahale edildi. Filoda bulunan aktivistler İsrail tarafından gözaltına alındı. Filoda bulunan 48 Türk vatandaşı da alıkonuldu.

36 Türk vatandaşı bugün Türkiye'ye getirilecek.

36 Türk vatandaşı bugün Türkiye'ye getirilecek.
twitter.com

Dışişleri Bakanlığı Sözücü Öncü Keçeli, İsrail'in gözaltına aldığı Türk vatandaşları hakkında açıklama yaptı. Keçeli'nin açıklaması şöyle:

'İsrail güçlerince uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36’sının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle ülkemize dönmesi öngörülmektedir. Nihai rakam henüz kesinleşmemiştir. 

Kalan vatandaşlarımızın işlemlerinin en kısa sürede tamamlanarak Türkiye’ye gelmeleri için çalışmalarımız sürmektedir.

Söz konusu uçakta üçüncü ülkelerin vatandaşlarının da yer alması planlanmaktadır.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın