Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünden Sumud Filosu'ndaki Türkler Hakkında Açıklama

Gazze'de İsrail'in ablukası devam ediyor. Filistin'de insani dram yaşanırken yüzlerce aktivistin bulunduğu Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkmıştı. Ancak Sumud Filosu'na İsrail tarafından müdahale edildi. Filoda bulunan aktivistler İsrail tarafından gözaltına alındı. Filoda bulunan 48 Türk vatandaşı da alıkonuldu.