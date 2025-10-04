Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünden Sumud Filosu'ndaki Türkler Hakkında Açıklama
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail müdahalelerinde alıkonulan Türk vatandaşları hakkında bir açıklama yaptı. X hesabından paylaşım yapan Keçeli, 36 kişinin bugün özel uçak seferiyle Türkiye'ye getirileceğini duyurdu.
Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail tarafından engellendi.
36 Türk vatandaşı bugün Türkiye'ye getirilecek.
