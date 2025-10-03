İsrail Donanması Gazze'ye Giden Sumud Filosundaki Son Gemi Marinette'ye El Koydu
Son yılların en çok ses getiren insani eylemlerinden Sumud Filosu geçtiğimiz gün yola çıkmıştı. İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı barışçıl yollarla kırmayı hedefleyen dünyanın pek çok ülkesinden gelen gönüllüler Filistin karasularına yaklaştıklarında çeşitli engellemelerle karşılaştı.
İçinde 44 ülkeden 500'den fazla aktivistin olduğu 42 gemiden 41 tanesine İsrail Ordusu tarafından el kondu. Uluslararası sularda yol alan ve İsrail tarafından el konulmayan son gemi olan Marinette'ye bu sabah İsrail Donanması bir baskın düzenledi. Gemideki mürettebat ve gönüllüler alıkonuldu.
Gazze'de açlık, salgın ve ölüme neden olan ablukayı kırmak için dünyanın dört bir yanından gönüllüler yola çıkmıştı.
İsrail Donanması son kalan gemi olan Marinette'ye sabah saatlerinde baskın düzenledi.
Baskından önceki son görüntüde gemiden paylaşılan "Savaş Gemileri Geliyor" isimli bir not dikkat çekti.
