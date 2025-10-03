onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İsrail Donanması Gazze'ye Giden Sumud Filosundaki Son Gemi Marinette'ye El Koydu

İsrail Donanması Gazze'ye Giden Sumud Filosundaki Son Gemi Marinette'ye El Koydu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.10.2025 - 11:15

Son yılların en çok ses getiren insani eylemlerinden Sumud Filosu geçtiğimiz gün yola çıkmıştı. İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı barışçıl yollarla kırmayı hedefleyen dünyanın pek çok ülkesinden gelen gönüllüler Filistin karasularına yaklaştıklarında çeşitli engellemelerle karşılaştı.

İçinde 44 ülkeden 500'den fazla aktivistin olduğu 42 gemiden 41 tanesine İsrail Ordusu tarafından el kondu. Uluslararası sularda yol alan ve İsrail tarafından el konulmayan son gemi olan Marinette'ye bu sabah İsrail Donanması bir baskın düzenledi. Gemideki mürettebat ve gönüllüler alıkonuldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gazze'de açlık, salgın ve ölüme neden olan ablukayı kırmak için dünyanın dört bir yanından gönüllüler yola çıkmıştı.

Gazze'de açlık, salgın ve ölüme neden olan ablukayı kırmak için dünyanın dört bir yanından gönüllüler yola çıkmıştı.

Arapça'da kararlılık anlamına gelen Sumud isminin verildiği filodaki 42 gemiden 41'i çeşitli bahanelerle durduruldu. Mürettebat ve içlerinde Türk aktivistlerin de bulunduğu yüzlerce kişi alıkonulup İsrail'e gönderildi. Marinette isimli gemi filodaki son gemi olarak dikkat çekiyordu.

İsrail Donanması son kalan gemi olan Marinette'ye sabah saatlerinde baskın düzenledi.

Baskından önceki son görüntüde gemiden paylaşılan "Savaş Gemileri Geliyor" isimli bir not dikkat çekti.

Baskından önceki son görüntüde gemiden paylaşılan "Savaş Gemileri Geliyor" isimli bir not dikkat çekti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Benzer içerikler;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın