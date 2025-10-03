İsrail Donanması Gazze'ye Giden Sumud Filosundaki Son Gemi Marinette'ye El Koydu

Son yılların en çok ses getiren insani eylemlerinden Sumud Filosu geçtiğimiz gün yola çıkmıştı. İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı barışçıl yollarla kırmayı hedefleyen dünyanın pek çok ülkesinden gelen gönüllüler Filistin karasularına yaklaştıklarında çeşitli engellemelerle karşılaştı.

İçinde 44 ülkeden 500'den fazla aktivistin olduğu 42 gemiden 41 tanesine İsrail Ordusu tarafından el kondu. Uluslararası sularda yol alan ve İsrail tarafından el konulmayan son gemi olan Marinette'ye bu sabah İsrail Donanması bir baskın düzenledi. Gemideki mürettebat ve gönüllüler alıkonuldu.