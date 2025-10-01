onedio
Sumud Filosu'nda Yer Alan Türk Samed Turan, İsrail'in Saldırıya Geçtiği Anları Anlattı

Hakan Karakoca
01.10.2025 - 21:06

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail ambargosunu delmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nda alarm verildi. Filo, 90 deniz mili mesafeye yaklaşırken yüksek riskli bölgeye girdi ve 12 İsrail savaş gemisinin hareketlendiği bildirildi. Aktivistler teknelerin güvertelerinde toplandı; İsrail basını müdahalenin akşam saatlerinde başlayacağını duyurdu. Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı, yardım talebinde bulunan teknelerden bugüne kadar 13 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Filodaki aktivistlerden Samed Turan, son gelişmeleri ve İsrail’in saldırıya geçtiğini aktardı. Uran, 'Bizden haber alamazsanız kaçırılmışız demektir. Birkaç günlük gözaltı sürecinin ardından deport edileceğiz. Asıl endişe etmeniz gereken Gazze'deki korkunç soykırım' ifadelerini kullandı.

Samed Turan, internet sorunları yaşadıklarını ve İsrail'in saldırıya başladığını aktardı.

Sumud Filosu'nda yer alan Türklerden biri olan Uran, birkaç günlük gözaltı sürecinin ardından deport edileceklerini asıl endişelenilmesi gereken olayın Gazze'de devam eden soykırım olduğunu dile getirdi.

Allah yardımcıları olsun inşallah...