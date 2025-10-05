Bitcoin Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı: Bitcoin Neden Yükseliyor?
Kripto para birimi Bitcoin, 125 bin dolara (yaklaşık 5 milyon 211 bin lira) yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Eylül ayının sonlarında düşüş yaşayan Bitcoin geçtiğimiz hafta perşembe günü yeniden yükselişe geçmişti. Uzmanlar tüm zamanların rekorunu kıran Bitcoin’in yükselişini ABD Merkez Bankası’nın (FED) beklenen faiz indirimine bağlıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bitcoin daha önce birçok kez olduğu gibi yine Ekim ayında yükselişe geçti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın