Bitcoin Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı: Bitcoin Neden Yükseliyor?

Bitcoin Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı: Bitcoin Neden Yükseliyor?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
05.10.2025 - 10:34

Kripto para birimi Bitcoin, 125 bin dolara (yaklaşık 5 milyon 211 bin lira) yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Eylül ayının sonlarında düşüş yaşayan Bitcoin geçtiğimiz hafta perşembe günü yeniden yükselişe geçmişti. Uzmanlar tüm zamanların rekorunu kıran Bitcoin’in yükselişini ABD Merkez Bankası’nın (FED) beklenen faiz indirimine bağlıyor.

Bitcoin daha önce birçok kez olduğu gibi yine Ekim ayında yükselişe geçti.

Bitcoin daha önce birçok kez olduğu gibi yine Ekim ayında yükselişe geçti.

Bitcoin’inde geçtiğimiz hafta içi başlayan yükseliş artarak devam etti ve 125 bin dolara çıkan Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

Bitcoin’deki yükselişin temel nedeni FED için oluşan faiz indirimi oldu. Uzmanlar FED’in faiz indirimine kesin gözüyle bakılırken, bu durum yatırımcıların da riskli varlıklıklara yönelmesine sağladı.

Bitcoin ile birlikte Ethereum, Dogecoin, Cardano gibi coinlerde de yükseliş olduğu görüldü.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
