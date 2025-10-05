Bitcoin Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı: Bitcoin Neden Yükseliyor?

Bitcoin’inde geçtiğimiz hafta içi başlayan yükseliş artarak devam etti ve 125 bin dolara çıkan Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

Bitcoin’deki yükselişin temel nedeni FED için oluşan faiz indirimi oldu. Uzmanlar FED’in faiz indirimine kesin gözüyle bakılırken, bu durum yatırımcıların da riskli varlıklıklara yönelmesine sağladı.

Bitcoin ile birlikte Ethereum, Dogecoin, Cardano gibi coinlerde de yükseliş olduğu görüldü.