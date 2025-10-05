Bakanlık Yeni Firmaları İfşa Etti: Adana Kebaba Her Şeyi Katmışlar

Tarım ve Orman Bakanlığı sitesi üzerinden vatandaşın sağlığı ile oynayan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Son yayınlanan taklit ve tağşiş ifşa listesine göre bazı firmaların sucuk ve dana kıymada kanatlı eti, Adana kebapta ise kalp ve baş eti kullandığı açıklandı.