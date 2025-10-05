onedio
article/comments
article/share
Bakanlık Yeni Firmaları İfşa Etti: Adana Kebaba Her Şeyi Katmışlar

Bakanlık Yeni Firmaları İfşa Etti: Adana Kebaba Her Şeyi Katmışlar

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
05.10.2025 - 09:34

Tarım ve Orman Bakanlığı sitesi üzerinden vatandaşın sağlığı ile oynayan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Son yayınlanan taklit ve tağşiş ifşa listesine göre bazı firmaların sucuk ve dana kıymada kanatlı eti, Adana kebapta ise kalp ve baş eti kullandığı açıklandı.

Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.

Son yapılan testlerde; dana kıyma ve sucukta kanatlı eti, Adana kebapta kalp ve baş eti kullanımı, ayrıca zeytinyağı yapımında çeşitli usulsüzlükler tespit edildi.

