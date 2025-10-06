onedio
Kiralık Ev İlanındaki ‘Emekliler Aramasın, Maaşına Haciz Kanulamıyor” Detayı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.10.2025 - 08:49

Sık sık sosyal medyada gündem olan ev ve araba ilanlarındaki açıklamalarda bu kez gündeme gelen emekliler için yazılmış özel bir kriter oldu. İstanbul Ümraniye’de evini kiralık ilanına koyan bir kişi, ilan için emeklilerin aramaması gerektiğini, gerektiğinde emeklilerin maaşlarına haciz konulamadığını belirtti.

İstanbul Ümiraniye’deki bir kiralık evin ilanında yazanlar sosyal medyada gündem oldu.

2+1 daire için verilen ilanda şartları sıralayan ev sahibinin 'emekli' şartı herkesi şaşırttı. Söz konusu ilanın açıklama kısmında, dairenin emeklilere verilmeyeceği belirten ev sahibi “'Emekliye kiralık değildir. Emekliler aramasın. Maaşına haciz konulamadığı için emekli tercih etmiyoruz' ifadelerini kullandı.

İlanın geri kalan kısmında ise 'Tahliye taahhütnamesi istenecektir. Ayrıca adli sicil kaydı ve Findex kredi notu talep edilecektir. işyerinden maaşında haciz olmadığına dair belgede istenilecektir' ifadeleri yer aldı.

İşte o ilan:

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio'dayım. 'Eşik bekçiliğidir' diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin 'etik' değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
