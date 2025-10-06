Tutukluluğu Devam Eden Fatih Altaylı YouTube'a Ara Verdiğini Açıkladı

Yıllarca ana akım medyada çalıştıktan sonra YouTube'a ağırlık veren Fatih Altaylı, kısa süre içinde kendisi için yeni olan bu mecrada en çok izlenen kanallardan birinin sahibi olmuştu. 22 Haziran 2025'te 'Cumhurbaşkanına tehdit' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen Altaylı izleyicilerine yazdığı mektuplarla ulaşıyor, videoların geri kalanında ise ünlü isimler destek amaçlı yorumlarda bulunuyordu.

Tutukluluk haline rağmen ara vermeyen kanalda bugün videolara ara verildiği açıklandı. 3 Ekim 2025 tarihindeki 2 numaralı duruşmada tutukluluk hali devam eden Altaylı gerekçe olarak kendisinin tekrara düşmekten korkmasını, ekibinin tatil yapması gerektiğini gibi nedenleri sıraladı.