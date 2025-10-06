onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Tutukluluğu Devam Eden Fatih Altaylı YouTube'a Ara Verdiğini Açıkladı

Tutukluluğu Devam Eden Fatih Altaylı YouTube'a Ara Verdiğini Açıkladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.10.2025 - 08:32

Yıllarca ana akım medyada çalıştıktan sonra YouTube'a ağırlık veren Fatih Altaylı, kısa süre içinde kendisi için yeni olan bu mecrada en çok izlenen kanallardan birinin sahibi olmuştu. 22 Haziran 2025'te 'Cumhurbaşkanına tehdit' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen Altaylı izleyicilerine yazdığı mektuplarla ulaşıyor, videoların geri kalanında ise ünlü isimler destek amaçlı yorumlarda bulunuyordu. 

Tutukluluk haline rağmen ara vermeyen kanalda bugün videolara ara verildiği açıklandı. 3 Ekim 2025 tarihindeki 2 numaralı duruşmada tutukluluk hali devam eden Altaylı gerekçe olarak kendisinin tekrara düşmekten korkmasını, ekibinin tatil yapması gerektiğini gibi nedenleri sıraladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fatih Altaylı'nın YouTube kanalı kendisi tutuklu olsa da gündem içerikleri olarak tepelerde yer aldı.

Fatih Altaylı'nın YouTube kanalı kendisi tutuklu olsa da gündem içerikleri olarak tepelerde yer aldı.

Farklı sektörlerden ve farklı siyasi görüşlerden ünlü konukları gündemi yorumlarken Altaylı da cezaevinden avukatı aracılığıyla gönderdiği mektuplarla hem cezaevindeki durumunu hem de ülke gündemine dair meseleleri anlattı.

Ara verdiğini kısa bir videoyla duyuran Altaylı'nın paylaşımı şöyle;

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın