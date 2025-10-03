onedio
Gazeteci Fatih Altaylı’nın Tutukluluk Halinin Devamına Karar Verildi

Ali Can YAYCILI
03.10.2025 - 12:25 Son Güncelleme: 03.10.2025 - 12:36

Youtube kanalındaki sözleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanı'nı tehdit' suçundan tutuklanan ve 103 gündür cezaevinde olan gazeteci Fatih Altaylı hakim karşısına çıktı. Davada 5 yıldan az olmamak şartıyla hapisle cezalandırılması istenen Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Fatih Altaylı'nın duruşması 26 Kasım tarihine ertelendi.

Fatih Altaylı’nın tutukluluğu devam edecek.

Cumhurbaşkanına yönelik tehdit içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı’nın duruşması görüldü. Mahkeme heyeti Fatih Altaylı’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Altaylı'nın 5 yıldan az olmamak şartıyla hapisle cezalandırılması isteniyordu.

Fatih Altaylı’nın mahkemedeki sözleri:

Ekol TV Özel Haberler Şefi Dilek Yaman Demir’in aktardığına göre, Fatih Altaylı hakim karşısına çıkarak şunları söyledi: “Videoyu izlediğinizde suç olmadığını göreceksiniz. Sayın Cumhurbaşkanı bu videoyu izlediğinde, ‘Eyvah Fatih benim vücut bütünlüğümü bozacak’ dememiştir. Türk halkı demokrasiyi sever, bunu konuşmamın başında belirtmek isterim. Burada Cumhurbaşkanının rahatsız olması ya da korkması söz konusu olamaz. Peki o zaman Cumhurbaşkanımız tarih kitabı okuyunca da mı korkacak? Burada bir tehdit nasıl algılanabilir, anlamıyorum. Videoyu kesince böyle bir algı yaratılabilir ama bu doğru değil. Sayın Cumhurbaşkanı videoyu izlediğinde ‘Eyvah Fatih benim vücut bütünlüğümü bozacak’ dememiştir, hatta videoyu izlediğini bile sanmıyorum. Ortada bir tehdit olduğuna kanaat getiremiyorum.”

