Gazeteci Fatih Altaylı’nın Tutukluluk Halinin Devamına Karar Verildi

Ekol TV Özel Haberler Şefi Dilek Yaman Demir’in aktardığına göre, Fatih Altaylı hakim karşısına çıkarak şunları söyledi: “Videoyu izlediğinizde suç olmadığını göreceksiniz. Sayın Cumhurbaşkanı bu videoyu izlediğinde, ‘Eyvah Fatih benim vücut bütünlüğümü bozacak’ dememiştir. Türk halkı demokrasiyi sever, bunu konuşmamın başında belirtmek isterim. Burada Cumhurbaşkanının rahatsız olması ya da korkması söz konusu olamaz. Peki o zaman Cumhurbaşkanımız tarih kitabı okuyunca da mı korkacak? Burada bir tehdit nasıl algılanabilir, anlamıyorum. Videoyu kesince böyle bir algı yaratılabilir ama bu doğru değil. Sayın Cumhurbaşkanı videoyu izlediğinde ‘Eyvah Fatih benim vücut bütünlüğümü bozacak’ dememiştir, hatta videoyu izlediğini bile sanmıyorum. Ortada bir tehdit olduğuna kanaat getiremiyorum.”