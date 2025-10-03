Gazeteci Fatih Altaylı’nın Tutukluluk Halinin Devamına Karar Verildi
Youtube kanalındaki sözleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanı'nı tehdit' suçundan tutuklanan ve 103 gündür cezaevinde olan gazeteci Fatih Altaylı hakim karşısına çıktı. Davada 5 yıldan az olmamak şartıyla hapisle cezalandırılması istenen Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Fatih Altaylı'nın duruşması 26 Kasım tarihine ertelendi.
Fatih Altaylı’nın tutukluluğu devam edecek.
Fatih Altaylı’nın mahkemedeki sözleri:
