İstanbul’da Yollar Açıldı mı? Köprü ve Avrasya Tüneli Açık mı?
İstanbul’da bugün düzenlenen 47. İstanbul Maratonu için birçok yol kapatılmıştı. Gece saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli dahil birçok bağlantı yolunda trafik akışı engellenmişti. Maratonun sona ermesi sonrasında yollar yeniden açılacak. İstanbul’da kapatılan tüm yollar saat 15.30 itibarıyla açılmış olacak.
İstanbul’da yaşayan milyonlarca vatandaş ise kapanan yolların ne zaman açılacağını merak ediyordu.
