İstanbul’da Yollar Açıldı mı? Köprü ve Avrasya Tüneli Açık mı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.11.2025 - 14:53

İstanbul’da bugün düzenlenen 47. İstanbul Maratonu için birçok yol kapatılmıştı. Gece saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli dahil birçok bağlantı yolunda trafik akışı engellenmişti. Maratonun sona ermesi sonrasında yollar yeniden açılacak. İstanbul’da kapatılan tüm yollar saat 15.30 itibarıyla açılmış olacak.

İstanbul’da bugün düzenlenen maraton nedeniyle birçok önemli bağlantı yolu trafiğe kapatılmıştı.

İstanbul Maratonu’nu erkeklerde Kenyalı atlet Rhonzas Lokitam Kilimo kazanırken, kadınlarda ise Etiyopyalı atlet Bizuager Aderra zirvede yer aldı.

İstanbul’da yaşayan milyonlarca vatandaş ise kapanan yolların ne zaman açılacağını merak ediyordu.

Saat 03.00'ten itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, saat 06.00'dan itibaren ise Avrasya Tüneli dahil tüm parkur trafiğe kapatılmıştı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 14.00'te, Avrasya Tüneli saat 15.00'te, tüm parkur ise saat 15.30'da yeniden trafiğe açılacak.

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
