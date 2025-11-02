1 Yıllık Ceza: Eski Beşiktaş Başkanı Hasan Arat Kulüpten İhraç Edildi

Beşiktaş’ın 35. başkanı olan Hasan Arat yaklaşık 1 yıllık başkanlığı sonrasında istifa etmişti. Hasan Arat istifa ettikten sonra 12 Nisan’da katıldığı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ve yanındakilerin saldırısına uğramıştı. Hasan Arat’a bir şok daha geldi.

Eski Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, 2025 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı’nda oy çokluğu ile kulüp üyeliğinden 1 yıl süre ile ihraç edildi.