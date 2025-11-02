onedio
1 Yıllık Ceza: Eski Beşiktaş Başkanı Hasan Arat Kulüpten İhraç Edildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.11.2025 - 14:27

Beşiktaş’ın Serdar Adalı’dan önceki başkanı Hasan Arat, 2025 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı’nda kulüp üyeliğinden 1 yıllık süre ile ihraç edildi.

Beşiktaş Başkanlığı ile taraftarlarda heyecan yaratan Hasan Arat’ın başkanlığı kısa sürmüştü.

Beşiktaş’ın 35. başkanı olan Hasan Arat yaklaşık 1 yıllık başkanlığı sonrasında istifa etmişti. Hasan Arat istifa ettikten sonra 12 Nisan’da katıldığı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ve yanındakilerin saldırısına uğramıştı. Hasan Arat’a bir şok daha geldi. 

Eski Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, 2025 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı’nda oy çokluğu ile kulüp üyeliğinden 1 yıl süre ile ihraç edildi.

