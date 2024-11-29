Hasan Arat Kimdir? Beşiktaş Başkanlığını Bırakan Hasan Arat'ın Hayatı ve Kariyeri

Hasan Arat, 1996 yılında Ekonomist Dergisi, Türkiye Milli Prodüktivite Merkezi ve Dünya Gazetesi tarafından Yılın İş Adamı ödülünü almıştır. 1998-2000 yılları arasında Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde Süleyman Seba başkanlığındaki yönetim kurulunda ikinci başkanlık yapmıştır. İstanbul'da 2020 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları'na aday olması sürecinin yönetimini üstlenmiştir. Aynı zamanda pek çok olimpiyat komitesinde yöneticilik yapmıştır.

Arat, 2019 yılının Kasım ayında Dünya Atletizm Konseyi İcra Kurulu'na kabul almıştır. İcra Kurulu Risk Komitesi Başkanı olarak görev almaya devam etmektedir. Aynı zamanda gayrimenkul yatırım ve geliştirme şirketi Novo Invest'in ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Bununla birlikte, Dome Group'un kurucusu ve Beymen Group'un yönetim kurulu başkan yardımcısıdır. 2023 yılında Beşiktaş'ta kulüp başkanı seçilmiş ve Kasım 2024'te görevini bıraktığını açıklamıştır.