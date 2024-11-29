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Hasan Arat Kimdir? Beşiktaş Başkanlığını Bırakan Hasan Arat'ın Hayatı ve Kariyeri

Hasan Arat Kimdir? Beşiktaş Başkanlığını Bırakan Hasan Arat'ın Hayatı ve Kariyeri

Kimdir
Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
29.11.2024 - 15:02

Son dönemlerde Beşiktaş camiasını derinden etkileyen birden fazla gelişme yaşandı. Bu gelişmelerden en çok konuşulanı ise Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın istifası oldu. Hasan Arat, yaptığı açıklamayla birlikte başkanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi Hasan Arat hakkında araştırmalara başladı.

Peki, Hasan Arat kimdir? 2023 yılında başkanlığa seçilen Hasan Arat kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

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Hasan Arat Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli?

Hasan Arat Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli?

27 Eylül 1959 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Hasan Arat, Türk spor yöneticisi, iş insanı ve eski profesyonel basketbolcudur. Lise eğitimini Haydarpaşa Lisesi'nde tamamlayan Arat, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1970'li yıllarda Adana Demirspor ve Beşiktaş'ta profesyonel olarak basketbol oynamıştır.

Hasan Arat'ın Hayatı ve Kariyeri

Hasan Arat'ın Hayatı ve Kariyeri

Hasan Arat, 1996 yılında Ekonomist Dergisi, Türkiye Milli Prodüktivite Merkezi ve Dünya Gazetesi tarafından Yılın İş Adamı ödülünü almıştır. 1998-2000 yılları arasında Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde Süleyman Seba başkanlığındaki yönetim kurulunda ikinci başkanlık yapmıştır. İstanbul'da 2020 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları'na aday olması sürecinin yönetimini üstlenmiştir. Aynı zamanda pek çok olimpiyat komitesinde yöneticilik yapmıştır.

Arat, 2019 yılının Kasım ayında Dünya Atletizm Konseyi İcra Kurulu'na kabul almıştır. İcra Kurulu Risk Komitesi Başkanı olarak görev almaya devam etmektedir. Aynı zamanda gayrimenkul yatırım ve geliştirme şirketi Novo Invest'in ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Bununla birlikte, Dome Group'un kurucusu ve Beymen Group'un yönetim kurulu başkan yardımcısıdır. 2023 yılında Beşiktaş'ta kulüp başkanı seçilmiş ve Kasım 2024'te görevini bıraktığını açıklamıştır.

Hasan Arat Ne Zaman Beşiktaş Başkanı Oldu?

Hasan Arat Ne Zaman Beşiktaş Başkanı Oldu?

Ahmet Nur Çebi'nin gidişiyle birlikte yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ardından gerçekleştirilen oy sayımı sonrası, Hasan Arat Beşiktaş'ın yeni başkanı olmuştu. Sandıktan çıkan sonuçlara göre 6977 oy alan Hasan Arat, kulüp tarihinin 35. başkanı olarak kayıtlara geçti ve 5 Aralık 2023 tarihinde görevine başladı.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat Neden İstifa Etti?

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat Neden İstifa Etti?

Beşiktaş JK Başkanı Hasan Arat, 27 Kasım 2024 taarihinde Futbol A.Ş görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar başkanlık görevini Hüseyin Yücel'in üstleneceği belirtilirken, istifa kararı sonrası konuşan Arat, '1 saat içinde herkes beni yollamak için oldukça mücadele etti. Bizim kimseyle meselemiz yoktur. Bizim tek meselemiz Beşiktaş'tır' açıklamasında bulundu. 

Son dönemlerde alınan kötü sonuçların ardından kulüpte üst üste istifa kararları alınmış ve en sonunda Kulüp Başkanı Hasan Arat da görevi bıraktığını açıklamıştı. Maccabi Tel Aviv karşısında alınan yenilginin ardından bir açıklama daha yapan Arat, 29 Kasım 2024 tarihinde kulüp başkanlığını bıraktığını açıkladı.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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GardıropFuat

her başkan adayı kendini büyük beşikaşlıyım diye tanıtır ve gelirsem diye yapacağı bir sürü vaadi paylaşır. fakat seçilmeyince ölü taklidi yapıp kenara çekil... Devamını Gör

Altay Altınkök

GS forması giyen ilk bjk başkanı , ilginç.

Şıpıdık

Profesyonel basketbolcu olduğu için her takımda oynayabilir. Sporun içinden gelen bir başkan. İnşaatçı falan değil.

Murat

Başarılar dilerim. Umarım beşiktaş toparlar valla bugün Ankaragücü maçını izledim çok kötü top oynuyor rıza hoca, ismail hoca bunlar büyük takım hocası değil... Devamını Gör