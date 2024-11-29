Hasan Arat Kimdir? Beşiktaş Başkanlığını Bırakan Hasan Arat'ın Hayatı ve Kariyeri
Hasan Arat Kimdir? Beşiktaş Başkanlığını Bırakan Hasan Arat'ın Hayatı ve Kariyeri
Son dönemlerde Beşiktaş camiasını derinden etkileyen birden fazla gelişme yaşandı. Bu gelişmelerden en çok konuşulanı ise Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın istifası oldu. Hasan Arat, yaptığı açıklamayla birlikte başkanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi Hasan Arat hakkında araştırmalara başladı.
Peki, Hasan Arat kimdir? 2023 yılında başkanlığa seçilen Hasan Arat kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...
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Hasan Arat Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli?
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Hasan Arat'ın Hayatı ve Kariyeri
Hasan Arat Ne Zaman Beşiktaş Başkanı Oldu?
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat Neden İstifa Etti?
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her başkan adayı kendini büyük beşikaşlıyım diye tanıtır ve gelirsem diye yapacağı bir sürü vaadi paylaşır. fakat seçilmeyince ölü taklidi yapıp kenara çekil... Devamını Gör
GS forması giyen ilk bjk başkanı , ilginç.
Profesyonel basketbolcu olduğu için her takımda oynayabilir. Sporun içinden gelen bir başkan. İnşaatçı falan değil.
Başarılar dilerim. Umarım beşiktaş toparlar valla bugün Ankaragücü maçını izledim çok kötü top oynuyor rıza hoca, ismail hoca bunlar büyük takım hocası değil... Devamını Gör