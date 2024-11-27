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Hüseyin Yücel Kimdir? Başkan Hasan Arat'ın İstifası Sonrası Gündem Olan Hüseyin Yücel Hakkında Merak Edilenler

Hüseyin Yücel Kimdir? Başkan Hasan Arat'ın İstifası Sonrası Gündem Olan Hüseyin Yücel Hakkında Merak Edilenler

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
27.11.2024 - 16:43

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın Futbol A.Ş.'deki görevini bırakmasıyla birlikte futboldan sorumlu olacağı duyurulan Hüseyin Yücel'in kim olduğu ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Hüseyin Yücel kimdir? Kaç yaşında ve aslen nereli? Tüm sorularınızın cevabını burada bulabilirsiniz.

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Hüseyin Yücel Kimdir?

Hüseyin Yücel Kimdir?

11 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Hüseyin Yücel, lise eğitimini Saint Benoit Lisesi’nde tamamladı. Lise eğitiminin ardından ise Fransa’da Panthéon-Sorbonne Üniversitesi Ekonomi ve İşletme bölümlerinde lisans eğitimini tamamladı. Yabancı dil olarak İngilizce ve Fransızca bilen Yücel, iki çocuk babasıdır ve Beşiktaş ikinci başkanı olarak görev yapmaktadır.

Hüseyin Yücel'in Çalışma Hayatı ve Geçmişi

Hüseyin Yücel'in Çalışma Hayatı ve Geçmişi

Lisans eğitimi sonrası Türkiye’ye dönme kararı olan Hüseyin Yücel, aile şirketlerinde birbirinden farklı görevler üstlendi. Daha sonra ise Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları’nın icra kurulu başkanlığını yaptı.

Spor ve eğitimi ayrılmaz bir bütün olarak değerlendiren Yücel, 2017 yılında Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü basketbol takımını kurdu. Kurduğu bu takım ilk yılında Süper Lig’e çıktı, 2022 yılında ise FIBA Europe Cup şampiyonu oldu.

Hüseyin Yücel'in Beşiktaş Camiasında Üstlendiği Görevler

Hüseyin Yücel'in Beşiktaş Camiasında Üstlendiği Görevler

2023 yılında yapılan başkanlık seçimlerinde Hasan Arat’ın yönetim kurulunda yer alan Hüseyin Yücel, seçimin yapıldığı günden bu yana Beşiktaş iklnci başkanı olarak görev yapıyordu. Ancak Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’ın bugünkü (27 Kasım 2024) istifa kararı sonrası genel kurula kadar görevi üstlenen isim Hüseyin Yücel oldu. Daha önce de Siyah-Beyazlı camiada görev almış olan Yücel, Beşiktaş'ta Yönetim Kurulu Üyesi ve Asbaşkan olarak görev yapmıştı.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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