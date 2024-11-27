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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat Görevinden İstifa Etti

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat Görevinden İstifa Etti

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
27.11.2024 - 15:13

Beşiktaş Yönetim Kurulu, art arda gelen istifaların ardından bugün Tüpraş Stadyumu'nda toplandı. Siyah-beyazlı takımın yöneticileri kulüpte yaşanan son olayları değerlendirdi. Başkan Hasan Arat, görevinden istifa etti.

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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, görevinden istifa etti.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, görevinden istifa etti.

Hüseyin Yücel'in geçici olarak başkanlık görevini sürdüreceği açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama 👇

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama 👇

'Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.11.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hasan ARAT'ın Yönetim Kurulu Başkanlığından ve üyeliğinden istifasının kabulüne, istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Hüseyin YÜCEL'in TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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