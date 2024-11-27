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Okay Karacan da Görevden Alındı: Beşiktaş'tan İstifalar Sonrası Olağanüstü Toplantı Kararı!

Okay Karacan da Görevden Alındı: Beşiktaş'tan İstifalar Sonrası Olağanüstü Toplantı Kararı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
27.11.2024 - 12:25

Göztepe yenilgisiyle ağır yara alan Beşiktaş'ta radikal kararlar alınmaya başlandı. Samet Aybaba ve Friedel ile yollarını ayıran siyah-beyazlılarda istifalar gelmeye başladı. Asbaşkan Onur Göçmez ve Yönetim Kurulu Üyesi Işın Zeybek görevinden ayrılırken bir haber de Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü Okay Karacan'dan geldi. Siyah-beyazlı kulüp, Karacan'a teşekkür etti. Olağanüstü toplantı kararı aldı.

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Beşiktaş, Okay Karacan'ı görevden aldı 👇

Beşiktaş, Okay Karacan'ı görevden aldı 👇

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Kulübümüzden Bilgilendirme | Okay Karacan’a Teşekkür Ederiz

Kulübümüzde Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü görevinde bulunan Okay Karacan ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Okay Karacan’a Kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.'

Olağanüstü toplantı kararı çıktı

Olağanüstü toplantı kararı çıktı

NTV Spor'un aktardığına göre, Beşiktaş Yönetim Kurulu, art arda gelen istifaların ardından bugün Tüpraş Stadyumu'nda bir toplantı gerçekleştirme kararı aldı. Toplantının 13.00'te başlaması bekleniyor.

Son 12 saatte neler oldu?

Son 12 saatte neler oldu?

Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel ile yollar ayrıldı.

Asbaşkan Onur Göçmez ve iletişimden sorumlu yönetici Işık Zeybek, istifalarını sundu.

Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü Okay Karacan görevden alındı.

Asbaşkan Mete Vardar: 'Takımı yalnız bırakmamak için kararımı cuma günü açıklayacağım.' dedi.

Hasan Arat liderliğindeki yönetim, olağanüstü toplantı kararı aldı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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