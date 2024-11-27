Okay Karacan da Görevden Alındı: Beşiktaş'tan İstifalar Sonrası Olağanüstü Toplantı Kararı!
Okay Karacan da Görevden Alındı: Beşiktaş'tan İstifalar Sonrası Olağanüstü Toplantı Kararı!
Göztepe yenilgisiyle ağır yara alan Beşiktaş'ta radikal kararlar alınmaya başlandı. Samet Aybaba ve Friedel ile yollarını ayıran siyah-beyazlılarda istifalar gelmeye başladı. Asbaşkan Onur Göçmez ve Yönetim Kurulu Üyesi Işın Zeybek görevinden ayrılırken bir haber de Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü Okay Karacan'dan geldi. Siyah-beyazlı kulüp, Karacan'a teşekkür etti. Olağanüstü toplantı kararı aldı.
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Beşiktaş, Okay Karacan'ı görevden aldı 👇
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Olağanüstü toplantı kararı çıktı
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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