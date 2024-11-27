Okay Karacan da Görevden Alındı: Beşiktaş'tan İstifalar Sonrası Olağanüstü Toplantı Kararı!

Göztepe yenilgisiyle ağır yara alan Beşiktaş'ta radikal kararlar alınmaya başlandı. Samet Aybaba ve Friedel ile yollarını ayıran siyah-beyazlılarda istifalar gelmeye başladı. Asbaşkan Onur Göçmez ve Yönetim Kurulu Üyesi Işın Zeybek görevinden ayrılırken bir haber de Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü Okay Karacan'dan geldi. Siyah-beyazlı kulüp, Karacan'a teşekkür etti. Olağanüstü toplantı kararı aldı.