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Beşiktaş'ta Bir Ayrılık Daha: Asbaşkan Onur Göçmez İstifasını Sundu

Beşiktaş'ta Bir Ayrılık Daha: Asbaşkan Onur Göçmez İstifasını Sundu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
27.11.2024 - 10:09

Beşiktaş, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel ile yolların ayrıldığını duyurmuştu. Siyah-beyazlı kulüpte Asbaşkan Onur Göçmez de istifa etti. Göçmez, aldığı bu kararı ve istifa dilekçesini yazılı olarak kulübe iletti. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un da takımdan ayrılması bir süredir gündemde.

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Göztepe maçının ardından Samet Aybaba ve Friedel'e teşekkür edilmişti

Göztepe maçının ardından Samet Aybaba ve Friedel'e teşekkür edilmişti

Hasan Arat başkanlığındaki Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında evinde Göztepe'ye 4-2 mağlup olmuş, yenilginin faturası Samet Aybaba ve Friedel'e kesilmişti. Kulüpten yapılan açıklamada iki isimle yola devam edilmeyeceği belirtilmişti.

Asbaşkanı Onur Göçmez istifasını yönetime sundu

Asbaşkanı Onur Göçmez istifasını yönetime sundu

Yaşanan ayrılıklar sonrası siyah-beyazlılarda Asbaşkan Onur Göçmez de görevini bırakma kararı aldı. Göçmez, istifasını yönetime sundu.

Giovanni van Bronckhorst'un kredisi tükeniyor

Giovanni van Bronckhorst'un kredisi tükeniyor

Habertürk'ün aktardığına göre Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv ve Hatayspor maçlarında alınacak sonuçlara göre teknik adam değişikliğine gidecek. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçına Hollandalı çalıştırıcı olmadan çıkabilir.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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