Beşiktaş'ta Bir Ayrılık Daha: Asbaşkan Onur Göçmez İstifasını Sundu

Beşiktaş, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel ile yolların ayrıldığını duyurmuştu. Siyah-beyazlı kulüpte Asbaşkan Onur Göçmez de istifa etti. Göçmez, aldığı bu kararı ve istifa dilekçesini yazılı olarak kulübe iletti. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un da takımdan ayrılması bir süredir gündemde.