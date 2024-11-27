Beşiktaş'ta Bir Ayrılık Daha: Asbaşkan Onur Göçmez İstifasını Sundu
Beşiktaş'ta Bir Ayrılık Daha: Asbaşkan Onur Göçmez İstifasını Sundu
Beşiktaş, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel ile yolların ayrıldığını duyurmuştu. Siyah-beyazlı kulüpte Asbaşkan Onur Göçmez de istifa etti. Göçmez, aldığı bu kararı ve istifa dilekçesini yazılı olarak kulübe iletti. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un da takımdan ayrılması bir süredir gündemde.
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Göztepe maçının ardından Samet Aybaba ve Friedel'e teşekkür edilmişti
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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