3-0'dan 3-3 Oldu: Pep Guardiola Feyenoord Maçında Sinirlerine Hakim Olamadı
3-0'dan 3-3 Oldu: Pep Guardiola Feyenoord Maçında Sinirlerine Hakim Olamadı
Modern futbolun en etkili ve yenilikçi teknik direktörlerinden biri olarak kabul edilen Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, bir aydır ne yaşadığını bilmiyor desek yeri. Kariyeri boyunca geliştirdiği taktikler, oyun anlayışı ve liderliğiyle futbol dünyasına damga vuran İspanyol çalıştırıcı, büyük başarılara imza attığı kulübünde uzun zamandır galibiyete hasret. Belki de hiç bu kadar kötü bir dönem yaşamayan Pep, 3-3 biten Feyenoord maçının sonunda 'kendime zarar vermek istiyorum' dedi.
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Son 15 dakikada üç gol yediler, maç berabere gitti
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Maçın ardından yüzündeki çizik göze çarptı
Gazetecinin "Konunun dışına çıkıyorum ama yüzünüzde çiziklerler var sebebi nedir?" sorusuna "Tırnağımla çizdim. Kendime zarar vermek istiyorum." dedi. (Gülerek)
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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