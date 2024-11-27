3-0'dan 3-3 Oldu: Pep Guardiola Feyenoord Maçında Sinirlerine Hakim Olamadı

Modern futbolun en etkili ve yenilikçi teknik direktörlerinden biri olarak kabul edilen Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, bir aydır ne yaşadığını bilmiyor desek yeri. Kariyeri boyunca geliştirdiği taktikler, oyun anlayışı ve liderliğiyle futbol dünyasına damga vuran İspanyol çalıştırıcı, büyük başarılara imza attığı kulübünde uzun zamandır galibiyete hasret. Belki de hiç bu kadar kötü bir dönem yaşamayan Pep, 3-3 biten Feyenoord maçının sonunda 'kendime zarar vermek istiyorum' dedi.