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3-0'dan 3-3 Oldu: Pep Guardiola Feyenoord Maçında Sinirlerine Hakim Olamadı

3-0'dan 3-3 Oldu: Pep Guardiola Feyenoord Maçında Sinirlerine Hakim Olamadı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
27.11.2024 - 09:57

Modern futbolun en etkili ve yenilikçi teknik direktörlerinden biri olarak kabul edilen Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, bir aydır ne yaşadığını bilmiyor desek yeri. Kariyeri boyunca geliştirdiği taktikler, oyun anlayışı ve liderliğiyle futbol dünyasına damga vuran İspanyol çalıştırıcı, büyük başarılara imza attığı kulübünde uzun zamandır galibiyete hasret. Belki de hiç bu kadar kötü bir dönem yaşamayan Pep, 3-3 biten Feyenoord maçının sonunda 'kendime zarar vermek istiyorum' dedi.

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Son 15 dakikada üç gol yediler, maç berabere gitti

Son 15 dakikada üç gol yediler, maç berabere gitti

Son galibiyetini ekim ayının sonunda alan Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Hollanda ekibi Feyenoord'u konuk etti. Mavi-beyazlılar, 53. dakikada 3-0 olan maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Deplasman ekibi, 75,82 ve 89'da bulduğu gollerle bir puana uzandı. City'nin golleri Haaland (2) ve İlkay'dan geldi.

Maçın ardından yüzündeki çizik göze çarptı

Maçın ardından yüzündeki çizik göze çarptı

Şok etkisi yaratan skor sonrası kameraların karşısına geçen Pep'in cildinde kızarıklıklar ve burnunda bir çizik olduğu fark edildi.

Gazetecinin "Konunun dışına çıkıyorum ama yüzünüzde çiziklerler var sebebi nedir?" sorusuna "Tırnağımla çizdim. Kendime zarar vermek istiyorum." dedi. (Gülerek)

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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