Yayıncı Hasan Arda Kaşıkçı Tehditler Nedeniyle Taşındığını Açıkladı

Dün gece Beşiktaş'ta kaos dolu bir gece yaşandı. Genel koordinatör Samet Aybaba ve danışman Brad Friedel'la yolların ayrılması spor dünyasına bomba gibi düştü. Bu karışıklığın sebebi olarak Hasan Arat yönetimini eleştiren pek çok spor yorumcusu ve yayıncı da var. H-talks ismiyle de bilinen Hasan Arda Kaşıkçı da son dönemlerde Hasan Arat yönetimini eleştiriyordu. Önceki yayınında güvenlik nedeniyle maçlara gidemediğini beyan eden ünlü yayıncı aldığı tehditler nedeniyle taşındığını açıkladı.