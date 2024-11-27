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Yayıncı Hasan Arda Kaşıkçı Tehditler Nedeniyle Taşındığını Açıkladı

Yayıncı Hasan Arda Kaşıkçı Tehditler Nedeniyle Taşındığını Açıkladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.11.2024 - 11:23

Dün gece Beşiktaş'ta kaos dolu bir gece yaşandı. Genel koordinatör Samet Aybaba ve danışman Brad Friedel'la yolların ayrılması spor dünyasına bomba gibi düştü. Bu karışıklığın sebebi olarak Hasan Arat yönetimini eleştiren pek çok spor yorumcusu ve yayıncı da var. H-talks ismiyle de bilinen Hasan Arda Kaşıkçı da son dönemlerde Hasan Arat yönetimini eleştiriyordu. Önceki yayınında güvenlik nedeniyle maçlara gidemediğini beyan eden ünlü yayıncı aldığı tehditler nedeniyle taşındığını açıkladı.

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Geçtiğimiz haftalarda da sosyal medyada Amedspor çıkışıyla büyük eleştiriler alan yayıncı bu kez farklı bir nedenle gündeme düştü.

Geçtiğimiz haftalarda da sosyal medyada Amedspor çıkışıyla büyük eleştiriler alan yayıncı bu kez farklı bir nedenle gündeme düştü.

Geçtiğimiz hafta yaptığı yayında başkan Hasan Arat'ı eleştiren Kaşıkçı'nın eleştirileri sert bulunmuştu.

Geçtiğimiz hafta yaptığı yayında başkan Hasan Arat'ı eleştiren Kaşıkçı'nın eleştirileri sert bulunmuştu.

Son yayınında da Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Göztepe maçına aldığı tehditler nedeniyle gidemediğini açıklamıştı.

Son yayınında da Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Göztepe maçına aldığı tehditler nedeniyle gidemediğini açıklamıştı.

Ancak esprili dili ve eğlenceli sunumuyla sadece Beşiktaş taraftarı değil farklı takımlardan da izleyicisi olan yayıncının yaptığı paylaşım şoke etti.

Ancak esprili dili ve eğlenceli sunumuyla sadece Beşiktaş taraftarı değil farklı takımlardan da izleyicisi olan yayıncının yaptığı paylaşım şoke etti.

Paylaşım şöyle;

Paylaşım şöyle;

Son 10 gündür hedef gösterilip tehdit edildiğim için çok sevdiğim evimden güvenlik nedeniyle taşınıyorum, bugün de önce ev gezip sonra eve gelip bana bunu yaşatanların çöküşü ile alakalı özel yayın yapacağım. Saat veremiyorum yaklaşınca duyuracağım. Beklerim.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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