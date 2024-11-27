Yayıncı Hasan Arda Kaşıkçı Tehditler Nedeniyle Taşındığını Açıkladı
Yayıncı Hasan Arda Kaşıkçı Tehditler Nedeniyle Taşındığını Açıkladı
Dün gece Beşiktaş'ta kaos dolu bir gece yaşandı. Genel koordinatör Samet Aybaba ve danışman Brad Friedel'la yolların ayrılması spor dünyasına bomba gibi düştü. Bu karışıklığın sebebi olarak Hasan Arat yönetimini eleştiren pek çok spor yorumcusu ve yayıncı da var. H-talks ismiyle de bilinen Hasan Arda Kaşıkçı da son dönemlerde Hasan Arat yönetimini eleştiriyordu. Önceki yayınında güvenlik nedeniyle maçlara gidemediğini beyan eden ünlü yayıncı aldığı tehditler nedeniyle taşındığını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz haftalarda da sosyal medyada Amedspor çıkışıyla büyük eleştiriler alan yayıncı bu kez farklı bir nedenle gündeme düştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz hafta yaptığı yayında başkan Hasan Arat'ı eleştiren Kaşıkçı'nın eleştirileri sert bulunmuştu.
Son yayınında da Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Göztepe maçına aldığı tehditler nedeniyle gidemediğini açıklamıştı.
Ancak esprili dili ve eğlenceli sunumuyla sadece Beşiktaş taraftarı değil farklı takımlardan da izleyicisi olan yayıncının yaptığı paylaşım şoke etti.
Paylaşım şöyle;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın