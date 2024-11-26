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Beşiktaş'tan Sürpriz Karar: Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel Görevden Alındı

Beşiktaş'tan Sürpriz Karar: Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel Görevden Alındı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
27.11.2024 - 01:00

Sezona iyi başlayan fakat devamını getiremeyen Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor. Süper Lig'in son 4 haftasında aldığı sonuçlarla galibiyete hasret kalan siyah-beyazlılarda, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un geleceği tartışılırken yönetimden sürpriz bir karar çıktı. Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel ile yolların ayrıldığı açıklandı.

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Göztepe yenilgisinin ardından harekete geçildi

Göztepe yenilgisinin ardından harekete geçildi

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında evinde Göztepe'ye 4-2 mağlup olarak zirveden oldukça uzaklaşmıştı. Siyah-beyazlılar, ayrılık kararı aldı.

Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel görevden alındı

Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel görevden alındı

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel’a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz

Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

Saygılarımızla, 

Beşiktaş JK'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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