Beşiktaş'tan Sürpriz Karar: Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel Görevden Alındı
Beşiktaş'tan Sürpriz Karar: Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel Görevden Alındı
Sezona iyi başlayan fakat devamını getiremeyen Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor. Süper Lig'in son 4 haftasında aldığı sonuçlarla galibiyete hasret kalan siyah-beyazlılarda, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un geleceği tartışılırken yönetimden sürpriz bir karar çıktı. Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel ile yolların ayrıldığı açıklandı.
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Göztepe yenilgisinin ardından harekete geçildi
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Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel görevden alındı
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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