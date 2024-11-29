Hasan Arat, Beşiktaş Başkanlığını Bıraktığını Açıkladı!
Hasan Arat, Beşiktaş Başkanlığını Bıraktığını Açıkladı!
Beşiktaş'ta Hasan Arat, kulüp başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Görevi bıraktığını duyuran Arat, '17 yaşımda formasını giyerek ilk adımımı attığım büyük Beşiktaş camiasında başkanlık görevinde bulunmaktan şeref duydum. Bundan sonra bir taraftar olarak kulübümü desteklemekten her zaman onur duyacağım.' açıklamasında bulundu.
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