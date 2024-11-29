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Hasan Arat, Beşiktaş Başkanlığını Bıraktığını Açıkladı!

Hasan Arat, Beşiktaş Başkanlığını Bıraktığını Açıkladı!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
29.11.2024 - 14:50

Beşiktaş'ta Hasan Arat, kulüp başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Görevi bıraktığını duyuran Arat, '17 yaşımda formasını giyerek ilk adımımı attığım büyük Beşiktaş camiasında başkanlık görevinde bulunmaktan şeref duydum. Bundan sonra bir taraftar olarak kulübümü desteklemekten her zaman onur duyacağım.' açıklamasında bulundu.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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