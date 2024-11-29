Maccabi Tel Aviv Mağlubiyeti Sonrası Beşiktaşlı Taraftarlardan Havalimanında Büyük Tepki!

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Maccabi Tel Aviv'e 3-1 mağlup olan Beşiktaş, İstanbul'a dönüşü sonrası taraftarların tepkisiyle karşı karşıya kaldı. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından isyan bayrağını çeken taraftarlar Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplandı. İstanbul'a dönen Siyah-Beyazlı ekip, taraftarın protestosuyla karşılaştı.
Takım uçağının inmesiyle birlikte Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar ve takım kaptanı Necip Uysal taraftarı sakinleştirmek adına açıklamalarda bulundu.
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Macaristan dönüşü sonrası Siyah-Beyazlı kafileyi taşıyan uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. Terminal çıkışında toplanan Beşiktaşlı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla yönetimi, teknik ekibi ve futbolcuları protesto etti.
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Polisler havalimanında yoğun güvenlik önlemleri alırken, taraftarın gösterdiği tepki üzerine Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar açıklama yaptı.
Çok üzgün olduklarını söyleyen Mete Vardar, taraftarın tepki göstermekte haklı olduğunu ifade ederek taraftarlardan özür diledi.
Yöneticilerin ardından taraftarları sakinleştirmek için söz alan Beşiktaş kaptanı Necip Uysal, tepki gösteren taraftarlara "Haklısınız, tamam. Düzelteceğiz biz. Merak etmeyin, sıkıntı yok" dedi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Beşiktaşlı taraftarların tepki gösterdiği anları şuradan izleyebilirsiniz👇
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Gelin, şimdi bu görüntüler sosyal medyadan nasıl tepki almış birlikte bakalım👇
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