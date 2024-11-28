Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail Ekibi Maccabi Tel Aviv'e 3-1 Mağlup Oldu
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail Ekibi Maccabi Tel Aviv'e 3-1 Mağlup Oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'le Nagyerdei Stadı'nda karşılaştı. Bu maç öncesi 18. sırada yer alan Siyah-Beyazlılar, Maccabi Tel Aviv'i mağlup ederek yaralarını sarmak istiyordu. Ancak sonuç istediğimiz gibi olmadı. 90 dakikası tamamlanan maçta Maccabi Tel Aviv, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Beşiktaş'ın yıldızı Ciro Immobile de 70. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
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Bu maç öncesi Beşiktaş'ın 6 puanı vardı.
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Maccabi Tel Aviv maçına 3 puan hedefiyle çıkan Beşiktaş şok bir mağlubiyet aldı.
Sıradaki rakip: Hatayspor
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