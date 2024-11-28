onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail Ekibi Maccabi Tel Aviv'e 3-1 Mağlup Oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail Ekibi Maccabi Tel Aviv'e 3-1 Mağlup Oldu

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
28.11.2024 - 22:44

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'le Nagyerdei Stadı'nda karşılaştı. Bu maç öncesi 18. sırada yer alan Siyah-Beyazlılar, Maccabi Tel Aviv'i mağlup ederek yaralarını sarmak istiyordu. Ancak sonuç istediğimiz gibi olmadı. 90 dakikası tamamlanan maçta Maccabi Tel Aviv, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Beşiktaş'ın yıldızı Ciro Immobile de 70. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bu maç öncesi Beşiktaş'ın 6 puanı vardı.

Bu maç öncesi Beşiktaş'ın 6 puanı vardı.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu maça kadar çıktığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Beşiktaş'ın 6 puanı bulunuyordu. Sıralamada daha üst sıralara çıkmayı hedefleyen Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv engelini aşarak puanını 9'a çıkarmak istiyordu.

Maccabi Tel Aviv maçına 3 puan hedefiyle çıkan Beşiktaş şok bir mağlubiyet aldı.

Maccabi Tel Aviv maçına 3 puan hedefiyle çıkan Beşiktaş şok bir mağlubiyet aldı.

Son dönemlerde alınan kötü sonuçların ardından bu maçta kazanmak isteyen Beşiktaş, ne yazık ki Macaristan'dan eli boş döndü. İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv, 3 puanı alan taraf oldu.

Sıradaki rakip: Hatayspor

Sıradaki rakip: Hatayspor

BeşiktaşUEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Maccabi Tel Aviv maçı sonrası rotasını yeniden Trendyol Süper Lig'e çevirdi. Ligde oynadığı son maçta evinde Göztepe'ye kaybeden Siyah-Beyazlılar, Hatayspor deplasmanında kazanarak yeniden çıkış yakalamak istiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bunlara da göz atın:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
12
4
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın