Beşiktaş Yönetiminden İsrailli Yöneticilere Tepki: İki Takım Yöneticileri Maçı Ayrı Yerden Takip Edecek
Beşiktaş Yönetiminden İsrailli Yöneticilere Tepki: İki Takım Yöneticileri Maçı Ayrı Yerden Takip Edecek
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, bu akşam İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Normal şartlar altında Beşiktaş'ın sahasında oynanması gereken maç, güvenlik önlemleri nedeniyle Macaristan'da oynanacak. Maç öncesi tartışmalar bir türlü durulmamışken, Beşiktaş yönetiminden bir tepki daha geldi.
Beşiktaş yönetimi, tribünde İsrail heyetiyle beraber olmak istemediği için maçı ayrı bir yerde izleme talebinde bulundu. Bu talep sonrası yönetime ayrı bir yer oluşturulurken, Beşiktaş yönetiminin tepkisi sosyal medyada büyük destek gördü.
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile oynayacağı maç öncesi, Beşiktaş yönetiminin tepkisi sosyal medyada gündem oldu.
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A Spor'un yaptığı haberde, Beşiktaş yönetiminin maçı İsrail heyetiyle birlikte izlemek istemediği belirtiliyor. Bu talep sonrası Beşiktaş yönetimine ayrı bir yer oluşturulurken, iki takım yöneticilerinin maçı ayrı olarak izleyeceği ifade ediliyor.
Beşiktaş'ın bu hamlesine sosyal medyadan çok sayıda destek geldi👇
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