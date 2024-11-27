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Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
27.11.2024 - 20:10

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Beşiktaş 6 puanla 18. sırada yer alıyor. Geride kalan 4 maçta puanla tanışamayan Maccabi Tel Aviv ise 35. sırada yer alıyor. Maça az bir zaman kalmışken maçla ilgili araştırmalar da hız kazandı.

Peki, Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maç öncesi önemli detayları burada bulabilirsiniz.

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Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Temsilcimiz Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv ile kozlarını paylaşacağı maç 28 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. UEFA'nın aldığı karardan ötürü bu maç seyircisiz oynanacak.

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv Maçı Hangi Kanalda?

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv Maçı Hangi Kanalda?

Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv'in karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv Maçı Nerede Oynanacak?

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv Maçı Nerede Oynanacak?

Normal şartlar altında Beşiktaş'ın evinde oynanması gereken maç için şok bir karar geldi ve müsabakanın Macaristan'da oynanacağı açıklandı. Güvenlik önlemleri nedeniyle Beşiktaş ve Maccabi Tel Aviv Nagyerdei Stadı'nda karşılaşacak.

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv Maçının Hakemi Kim?

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv Maçının Hakemi Kim?

Macaristan'ın Debrecen şehrinde oynanacak olan müsabakayı İtalyan Hakem Simone Sozza yönetecek. Sozza'nın yardımcılıklarını Alberto Tegoni ve Giovanni Baccini üstlenirken, karşılaşmanın 4. hakemi ise Andrea Colombo olacak.

Maccabi Tel Aviv Maçı Öncesi Beşiktaş'ın Eksikleri Kimler?

Maccabi Tel Aviv Maçı Öncesi Beşiktaş'ın Eksikleri Kimler?

Avrupa'da oynadığı son 2 karşılaşmada Olympique Lyon ve Malmö'yü mağlup eden Beşiktaş'ın bu maçtaki eksiklerinden biri Ernest Muçi olacak. Arnavutluk Milli Takımı'nda sakatlanan 23 yaşındaki futbolcu, Maccabi karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca adı UEFA listesine yazdırılmayan Alex Oxlade-Chamberlain de karşılaşmada süre alamayacak.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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