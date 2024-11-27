Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Beşiktaş 6 puanla 18. sırada yer alıyor. Geride kalan 4 maçta puanla tanışamayan Maccabi Tel Aviv ise 35. sırada yer alıyor. Maça az bir zaman kalmışken maçla ilgili araştırmalar da hız kazandı.

Peki, Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maç öncesi önemli detayları burada bulabilirsiniz.