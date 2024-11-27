Slavia Prag - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Slavia Prag ile karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe'de birtakım eksikler bulunuyor. AZ Alkmaar deplasmanında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Rodrigo Becao bu maçta oynayamayacak. Becao ile birlikte sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde de karşılaşmada forma giyemeyecek.

Saydığımız bu isimlere ek olarak, Fenerbahçe'nin UEFA listesinde kendine yer bulamayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan da Prag deplasmanında süre alamayacak. Ayrıca Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun cezası bitti ve Portekizli teknik adam kulübede yerini alacak.