Slavia Prag - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
Slavia Prag - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Slavia Prag ile kozlarını paylaşacak. UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Sarı-Lacivertliler, Slavia Prag'ı deplasmanda mağlup ederek sıralamada kendini daha üst sıralara atmayı hedefliyor.
Peki, Slavia Prag - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
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Slavia Prag - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
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Slavia Prag - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda?
Slavia Prag - Fenerbahçe Maçının Hakemi Kim?
Slavia Prag Maçı Öncesi Fenerbahçe'nin Eksikleri Kimler?
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