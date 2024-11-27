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Slavia Prag - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Slavia Prag - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
27.11.2024 - 15:38

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Slavia Prag ile kozlarını paylaşacak. UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Sarı-Lacivertliler, Slavia Prag'ı deplasmanda mağlup ederek sıralamada kendini daha üst sıralara atmayı hedefliyor. 

Peki, Slavia Prag - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

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Slavia Prag - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Slavia Prag - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Slava Prag deplasmanına konuk olacağı maç 28 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Slavia Prag 4 puanla 23. sırada yer alıyor. Maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak Sarı-Lacivertli ekip ise 4 maçta topladığı 5 puanla 21. sırada yer alıyor.

Slavia Prag - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda?

Slavia Prag - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda?

Fortuna Arena'da oynanacak olan Slavia Prag - Fenerbahçe maçı TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Slavia Prag - Fenerbahçe Maçının Hakemi Kim?

Slavia Prag - Fenerbahçe Maçının Hakemi Kim?

Slavia Prag'ın Fenerbahçe'yi ağırlayacağı müsabakada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sascha Stegemann düdük çalacak. Stagemann'ın yardımcılıklarını Marco Achmüller ve Christof Günsch üstlenecek. Son olarak Florian Badstübner'in dördüncü hakem olarak görev alacağı maçta iki taraf da 3 puan alıp yoluna devam etmek istiyor.

Slavia Prag Maçı Öncesi Fenerbahçe'nin Eksikleri Kimler?

Slavia Prag Maçı Öncesi Fenerbahçe'nin Eksikleri Kimler?

Slavia Prag ile karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe'de birtakım eksikler bulunuyor. AZ Alkmaar deplasmanında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Rodrigo Becao bu maçta oynayamayacak. Becao ile birlikte sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde de karşılaşmada forma giyemeyecek.

Saydığımız bu isimlere ek olarak, Fenerbahçe'nin UEFA listesinde kendine yer bulamayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan da Prag deplasmanında süre alamayacak. Ayrıca Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun cezası bitti ve Portekizli teknik adam kulübede yerini alacak.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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