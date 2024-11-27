AZ Alkmaar - Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak. AFAS Stadyumu'nda oynanacak maç için şimdiden nefesler tutuldu. Galatasaray zirve hesapları yaparken, 4. hafta sonunda oluşan sıralamada 17. sırada yer alan AZ Alkmaar kazanarak kendini daha üst sıralara atmayı hedefliyor. Maça az bir zaman kalmışken birçok kişi de maçla ilgili araştırmalara başladı.

Peki, AZ Alkmaar - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...