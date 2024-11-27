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AZ Alkmaar - Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

AZ Alkmaar - Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
27.11.2024 - 14:38

UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak. AFAS Stadyumu'nda oynanacak maç için şimdiden nefesler tutuldu. Galatasaray zirve hesapları yaparken, 4. hafta sonunda oluşan sıralamada 17. sırada yer alan AZ Alkmaar kazanarak kendini daha üst sıralara atmayı hedefliyor. Maça az bir zaman kalmışken birçok kişi de maçla ilgili araştırmalara başladı.

Peki, AZ Alkmaar - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

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AZ Alkmaar - Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

AZ Alkmaar - Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray'ın AZ Alkmaar'a konuk olacağı maç 28 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Kupa 2'de yoluna namağlup devam eden Sarı-Kırmızılılar, AZ Alkmaar deplasmanında puan ya da puanlar alarak çıkışını sürdürmek istiyor.

AZ Alkmaar - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda?

AZ Alkmaar - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile Galatasaray arasında oynanacak maç TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. 10 puanı bulunan Sarı-Kırmızılı ekip 3. sırada yer alıyor. 4 maçta 6 puan toplayan AZ Alkmaar ise 17. sırada yer alıyor.

AZ Alkmaar - Galatasaray Maçının Hakemi Kim?

AZ Alkmaar - Galatasaray Maçının Hakemi Kim?

AFAS Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Hakem Horatiu Fesnic yönetecek.

AZ Alkmaar Maçında Galatasaray'ın Eksikleri Kimler?

AZ Alkmaar Maçında Galatasaray'ın Eksikleri Kimler?

Temsilcimiz Galatasaray, Hollanda deplasmanına birtakım eksiklerle gidiyor. Sarı-Kırmızılı ekipte Ismail Jakobs, Mauro Icardi, Roland Sallai ve Kaan Ayhan karşılaşmada görev alamayacak.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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