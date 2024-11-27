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Futbolseverlerden 6 Maçtır Kazanamayan Manchester City'e Gelen Tepkiler!

Futbolseverlerden 6 Maçtır Kazanamayan Manchester City'e Gelen Tepkiler!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
27.11.2024 - 13:34

Pep GuardiolaŞampiyonlar Ligi'ndeki 3-3'lük Feyenoord beraberliğinin ardından tüm futbolseverlerin diline düştü. Rodri'nin sakatlıktan dolayı sezonu kapatmasıyla galibiyet yüzü göremeyen İspanyol teknik adama tepkiler yükseldi. Durumdan keyif alanlar da vardı. İşte dünyadan ve Türkiye'den yapılan bazı paylaşımlar 👇

"Neler yaşandı haberim yok?" diyorsanız detaylara buradan ulaşabilirsiniz 👇

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Yorumlara geçelim bakalım kimler ne demiş?

Yorumlara geçelim bakalım kimler ne demiş?
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com

"Bu Rodri'nin neden Ballondor ödülünü hak ettiğini kanıtlıyor. Man City onsuz biter. Tek kişilik ordu"

"Bu Rodri'nin neden Ballondor ödülünü hak ettiğini kanıtlıyor. Man City onsuz biter. Tek kişilik ordu"
twitter.com

"Bu sezon Pep"

"Bu sezon Pep"
twitter.com

"Gündoğan gerçekten de Barcelona'daki diğer oyunculardan daha üstün olduğunu düşünüyordu."

"Gündoğan gerçekten de Barcelona'daki diğer oyunculardan daha üstün olduğunu düşünüyordu."
twitter.com

"Bugünlerde Man City'de her şey yanlış gidiyor"

"Bugünlerde Man City'de her şey yanlış gidiyor"
twitter.com
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"Manchester City taraftarları teker teker eski kulüplerine geri dönecek."

"Manchester City taraftarları teker teker eski kulüplerine geri dönecek."
twitter.com

"Pep Guardiola ve Manchester City'nin çöküşünü izlerken"

“Pep yeni bir sözleşme imzaladı ve 2 yıl daha görevde kalacak”

"City nefretine dair her gönderiyi beğenirken ben"

"Klopp gitti, Pep bitti. Ona deli dediler."

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"Manchester City'nin bu düşüşünden keyif alıyorsanız hasta bir insan olmalısınız."

"Ligde Klopp'suz Pep"

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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