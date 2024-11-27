Futbolseverlerden 6 Maçtır Kazanamayan Manchester City'e Gelen Tepkiler!
Futbolseverlerden 6 Maçtır Kazanamayan Manchester City'e Gelen Tepkiler!
Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'ndeki 3-3'lük Feyenoord beraberliğinin ardından tüm futbolseverlerin diline düştü. Rodri'nin sakatlıktan dolayı sezonu kapatmasıyla galibiyet yüzü göremeyen İspanyol teknik adama tepkiler yükseldi. Durumdan keyif alanlar da vardı. İşte dünyadan ve Türkiye'den yapılan bazı paylaşımlar 👇
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Yorumlara geçelim bakalım kimler ne demiş?
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"Bu Rodri'nin neden Ballondor ödülünü hak ettiğini kanıtlıyor. Man City onsuz biter. Tek kişilik ordu"
"Bu sezon Pep"
"Gündoğan gerçekten de Barcelona'daki diğer oyunculardan daha üstün olduğunu düşünüyordu."
"Bugünlerde Man City'de her şey yanlış gidiyor"
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"Manchester City taraftarları teker teker eski kulüplerine geri dönecek."
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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