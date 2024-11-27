Futbolseverlerden 6 Maçtır Kazanamayan Manchester City'e Gelen Tepkiler!

Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'ndeki 3-3'lük Feyenoord beraberliğinin ardından tüm futbolseverlerin diline düştü. Rodri'nin sakatlıktan dolayı sezonu kapatmasıyla galibiyet yüzü göremeyen İspanyol teknik adama tepkiler yükseldi. Durumdan keyif alanlar da vardı. İşte dünyadan ve Türkiye'den yapılan bazı paylaşımlar 👇