Manchester City San Marino'nun Bile Kazandığı Kasım Ayında Üç Puan Alamadı: 5 Mağlubiyet 1 Beraberlik

26 Ekim'de ligde Southampton'ı evinde 1-0 mağlup eden Pep Guardiola ve öğrencileri, bu maçtan sonra çıktığı 5 mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı:

Tottenham 2 - City 1 (Lig kupası)

Bournemouth 2 - City 1

Sporting 4 - City 1 (Şampiyonlar Ligi)

Brighton 2 - City 1

City 0 - Tottenham 4

Son olarak ise Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u konuk ettiği maçta 3-0 öne geçti fakat skoru koruyamadı. Deplasman ekibi, son 15 dakikada maçı çevirdi. Puanlar paylaşıldı.

Kaybetmeyi alışkanlık haline getirmiş San Marino, 18 Kasım'da Uluslar Ligi'nde Lihtenştayn'a konuk olmuş ve karşılaşmadan 3-1'lik skorla ayrılarak tarihindeki ikinci galibiyetini almıştı. Aynı zamanda ilk kez bir maçta üç gol atmayı başaran mavi-beyazlılar, bu sonuçla C Ligi'ne de yükselmeyi başarmıştı.