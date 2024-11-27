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Manchester City San Marino'nun Bile Kazandığı Kasım Ayında Üç Puan Alamadı: 5 Mağlubiyet 1 Beraberlik

Manchester City San Marino'nun Bile Kazandığı Kasım Ayında Üç Puan Alamadı: 5 Mağlubiyet 1 Beraberlik

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
27.11.2024 - 08:52

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasının ilk ayağında 9 maç oynandı. Şaşırtan sonuçlar alındı. Atletico Madrid, yarım düzine golle üç puana ulaşırken Manchester City, 3-0 öne geçtiği karşılaşmadan bir puan çıkardı. Bayern Münih, PSG'yi evinde tek golle geçti.

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City, kasım ayında galibiyet alamadı

City, kasım ayında galibiyet alamadı

26 Ekim'de ligde Southampton'ı evinde 1-0 mağlup eden Pep Guardiola ve öğrencileri, bu maçtan sonra çıktığı 5 mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı:

  • Tottenham 2 - City 1 (Lig kupası)

  • Bournemouth 2 - City 1

  • Sporting 4 - City 1 (Şampiyonlar Ligi)

  • Brighton 2 - City 1

  • City 0 - Tottenham 4

Son olarak ise Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u konuk ettiği maçta 3-0 öne geçti fakat skoru koruyamadı. Deplasman ekibi, son 15 dakikada maçı çevirdi. Puanlar paylaşıldı.

Kaybetmeyi alışkanlık haline getirmiş San Marino, 18 Kasım'da Uluslar Ligi'nde Lihtenştayn'a konuk olmuş ve karşılaşmadan 3-1'lik skorla ayrılarak tarihindeki ikinci galibiyetini almıştı. Aynı zamanda ilk kez bir maçta üç gol atmayı başaran mavi-beyazlılar,  bu sonuçla C Ligi'ne de yükselmeyi başarmıştı.

Atletico, Prag deplasmanında şov yaparken Bayern ve Barça da haftayı üç puanla noktaladı

Atletico, Prag deplasmanında şov yaparken Bayern ve Barça da haftayı üç puanla noktaladı

Günün en farklı sonucuna Çek ekibi Sparta Prag'ı deplasmanda 6-0 mağlup eden İspanyol temsilcisi Atletico Madrid imza attı. Bayern evinde PSG'yi Kim Min-Jae'nin golüyle yenmeyi başardı. Bu sezonun flaş takımlarından biri olan Barcelona da evinde Brest'i 3-0 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi'nde 26 Kasım Salı günü oynanan tüm maçların sonuçları 👇

Şampiyonlar Ligi'nde 26 Kasım Salı günü oynanan tüm maçların sonuçları 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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