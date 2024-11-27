Manchester City San Marino'nun Bile Kazandığı Kasım Ayında Üç Puan Alamadı: 5 Mağlubiyet 1 Beraberlik
Manchester City San Marino'nun Bile Kazandığı Kasım Ayında Üç Puan Alamadı: 5 Mağlubiyet 1 Beraberlik
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasının ilk ayağında 9 maç oynandı. Şaşırtan sonuçlar alındı. Atletico Madrid, yarım düzine golle üç puana ulaşırken Manchester City, 3-0 öne geçtiği karşılaşmadan bir puan çıkardı. Bayern Münih, PSG'yi evinde tek golle geçti.
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City, kasım ayında galibiyet alamadı
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Atletico, Prag deplasmanında şov yaparken Bayern ve Barça da haftayı üç puanla noktaladı
Şampiyonlar Ligi'nde 26 Kasım Salı günü oynanan tüm maçların sonuçları 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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