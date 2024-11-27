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Fenerbahçe'nin Son 20 Yıldaki En İyi 10 Numarasını Seçiyoruz!

Fenerbahçe'nin Son 20 Yıldaki En İyi 10 Numarasını Seçiyoruz!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
27.11.2024 - 14:29

Futbolda 10 numaralı forma, yıllar boyunca her takımın en özel oyuncularına ayrılan bir simge haline gelmiştir. Bu numarayı genellikle teknik becerisi, saha görüşü ve liderlik özellikleriyle öne çıkan yıldız oyuncuların sırtında görürüz, bazen de yüksek potansiyelli genç oyuncularda. Peki biraz geçmişe gidersek Fenerbahçe'de son 20 yılın en başarılı 10 numarası sence hangi futbolcu?

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Fenerbahçe’nin son 20 yılını dikkate aldığında en özel 10 numara olarak kimi görüyorsun?

Fenerbahçe’nin son 20 yılını dikkate aldığında en özel 10 numara olarak kimi görüyorsun?

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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