Fenerbahçe'nin Son 20 Yıldaki En İyi 10 Numarasını Seçiyoruz!

Futbolda 10 numaralı forma, yıllar boyunca her takımın en özel oyuncularına ayrılan bir simge haline gelmiştir. Bu numarayı genellikle teknik becerisi, saha görüşü ve liderlik özellikleriyle öne çıkan yıldız oyuncuların sırtında görürüz, bazen de yüksek potansiyelli genç oyuncularda. Peki biraz geçmişe gidersek Fenerbahçe'de son 20 yılın en başarılı 10 numarası sence hangi futbolcu?